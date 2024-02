Polizza auto a rate mensili senza costi extra: questa è la migliore

Scegliere una polizza auto a rate mensili, senza costi aggiuntivi, è possibile ed è anche una delle soluzioni più convenienti per gli automobilisti alla ricerca di un’assicurazione vantaggiosa, completa e personalizzabile.

Quest’opportunità viene messa a disposizione da Prima Assicurazioni, compagnia che rappresenta, sempre di più, un punto di riferimento del mercato italiano. Dopo aver calcolato un preventivo, il contraente può scegliere se pagare in un’unica soluzione oppure se pagare in 12 rate mensili, senza finanziamento.

Per accedere alla promozione basta calcolare un preventivo con Prima Assicurazioni tramite il link qui di sotto.

Polizza auto a rate mensili: la scelta giusta è Prima Assicurazioni

Con Prima Assicurazioni è, quindi, possibile pagare l’assicurazione auto a rate, senza finanziamento e costi aggiuntivi. Si tratta di un servizio che è parte integrante dell’offerta di Prima. Non bisogna ricorrere a stratagemmi o trucchi particolari.

Il meccanismo è semplice: la prima rata viene addebitata al momento dell’emissione della polizza mentre le altre rate vengono addebitate mensilmente, senza costi extra, con pagamento tramite carta di credito oppure con il proprio account PayPal.

L’opzione è disponibile per tutti i nuovi clienti che scelgono Prima Assicurazioni per assicurare la propria auto (o anche la moto o un autocarro). La procedura da seguire è semplice e rapida. Dopo aver calcolato il preventivo, infatti, in fase di attivazione, è possibile scegliere se pagare in un’unica soluzione oppure a rate.

Per accedere subito alle proposte di Prima Assicurazioni e calcolare un nuovo preventivo basta seguire il link qui di sotto. Inserendo la targa del veicolo da assicurare, infatti, è possibile ottenere subito il preventivo e, per chi lo desidera, attivare la polizza auto a rate.

Con Prima Assicurazioni, la polizza auto può partire da 11,79 euro al mese. Di seguito tutti i dettagli.