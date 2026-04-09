Il polo nord magnetico cambia posizione: impatto sui dispositivi tecnologici

Il polo nord magnetico non è mai stato un punto fisso: fin dalla prima misurazione moderna, effettuata all’inizio del XIX secolo, ha mostrato spostamenti continui e talvolta imprevedibili.

Tuttavia, i dati più recenti indicano una variazione di traiettoria e velocità che merita attenzione. Il fenomeno, osservato attraverso modelli geomagnetici aggiornati e missioni satellitari dedicate, riflette cambiamenti profondi nei flussi di metallo fuso all’interno del nucleo terrestre. L’aggiornamento della posizione del polo nord magnetico non è solo un dettaglio scientifico: ha implicazioni concrete per navigazione, sistemi GPS e infrastrutture tecnologiche.

Cos’è il polo nord magnetico e quali sono le sue caratteristiche

Il polo nord magnetico è il punto della superficie terrestre in cui le linee del campo magnetico entrano verticalmente nel pianeta, distinguendosi dal polo nord geografico che coincide con l’asse di rotazione della Terra. Non è fisso e si sposta nel tempo perché il campo magnetico che lo determina nasce all’interno del pianeta: il movimento del ferro liquido nel nucleo esterno genera correnti elettriche che alimentano il cosiddetto geodynamo, responsabile della formazione del campo magnetico globale.

La dinamica interna al nostro pianeta è soggetta a variazioni complesse e non lineari, provocando continui cambiamenti nella posizione del polo magnetico.

La sua importanza è tutt’altro che teorica: definisce la declinazione magnetica, un parametro essenziale per orientarsi correttamente rispetto al nord geografico. Errori anche minimi nella sua determinazione possono influenzare sistemi di navigazione aeronautica e marittima, applicazioni GPS che integrano sensori magnetici, infrastrutture energetiche e dispositivi elettronici di largo consumo; per questo motivo, il monitoraggio e l’aggiornamento dei modelli geomagnetici sono attività indispensabili per garantire precisione e sicurezza.

Sebbene il GPS calcoli la posizione utilizzando segnali provenienti dai satelliti, molte applicazioni combinano le coordinate GNSS (sistemi globali di navigazione satellitare) con i dati dell’orientamento magnetico rilevati dalla bussola del dispositivo per stimare con maggiore precisione la direzione di movimento (heading) e il verso di marcia; quando il modello geomagnetico non è aggiornato, aumentano gli errori di orientamento, soprattutto alle alte latitudini, dove le linee di campo sono più inclinate e le variazioni spaziali risultano più marcate.

Il nuovo posizionamento del polo nord magnetico

Le ultime rilevazioni mostrano che il polo nord magnetico continua a muoversi dalla regione artica canadese verso la Siberia, con una velocità che negli ultimi decenni ha raggiunto picchi superiori a 50 km l’anno.

I modelli più aggiornati, tra cui il World Magnetic Model utilizzato da sistemi civili e militari, indicano una traiettoria meno lineare rispetto al passato, segno di una dinamica interna più complessa del previsto. Il World Magnetic Model è aggiornato ogni 5 anni, ma negli ultimi tempi si è reso necessario un aggiornamento straordinario a causa della rapidità dello spostamento. La versione 2020, seguita da revisioni intermedie, ha corretto errori che iniziavano a emergere nei sistemi di navigazione. L’accuratezza del modello è fondamentale: anche un errore di pochi gradi nella declinazione può causare deviazioni significative su lunghe distanze.

Nel corso degli ultimi decenni, il flusso siberiano ha guadagnato intensità rispetto a quello canadese, “tirando” il polo verso est. Tale squilibrio modifica le linee di campo e produce uno spostamento misurabile anche in superficie.

La variazione del polo nord magnetico è misurabile con uno smartphone, nel 2026?

Le misurazioni aggiornate al 2026 indicano una velocità di deriva media di circa 36 km/anno, inferiore ai picchi registrati negli anni precedenti ma comunque significativa e coerente con le previsioni modellistiche.

Gli smartphone includono un magnetometro a tre assi, cioè un sensore capace di rilevare il campo magnetico nelle tre dimensioni dello spazio, realizzato con tecnologie AMR (magnetoresistenza anisotropa) o TMR (magnetoresistenza a effetto tunnel), che permettono di misurare con precisione le variazioni del campo magnetico terrestre, con range tipico di ±4900 microtesla e risoluzione nell’ordine di 0,1-0,3 microtesla.

Il sensore che equipaggia i moderni smartphone campiona il vettore del campo magnetico locale lungo tre assi ortogonali e restituisce valori grezzi che il sistema operativo normalizza e filtra. Per ottenere un orientamento utilizzabile, i dati sono combinati con accelerometro e giroscopio attraverso algoritmi di sensor fusion basati su filtri di Kalman o varianti complementari, che stimano l’assetto del dispositivo compensando rumore e drift inerziale. Tuttavia, la deriva del polo nord magnetico produce variazioni del campo su scala locale dell’ordine di 10-50 nanotesla all’anno, cioè due ordini di grandezza inferiori alla risoluzione tipica del sensore e spesso indistinguibili dal rumore intrinseco, che può superare i 100-300 nanotesla in condizioni reali.

La misura è ulteriormente complicata dalle distorsioni magnetiche locali. I sistemi operativi mobili implementano routine di calibrazione che stimano questi errori, ma l’accuratezza finale resta dipendente dall’ambiente.