Portare video ed estendere lo schermo su monitor e TV con l'adattatore wireless Techly

Sia in ambito lavorativo che per scopi personali, si ha spesso la necessità di trasferire il segnale video su schermi di più grandi dimensioni. Il fatto è che affidarsi al collegamento HDMI o DisplayPort tramite cavo risulta poco pratico: si deve collegare il cavo con il PC, che di solito deve fisicamente trovarsi molto vicino rispetto al monitor o al TV sul quale s’intendono riprodurre i contenuti. Un dispositivo smart come l’Adattatore Video Extender Wireless Techly con Hub USB-C 5-in-1 rappresenta una soluzione innovativa e prestazionale.

Come trasferire il segnale video dal PC a monitor o TV di grandi dimensioni in modalità wireless

L’Adattatore Video Extender Wireless Techly (modello IDATA USBC-HUB5WL) è una soluzione tecnologica avanzata che elimina l’ingombro dei cavi pur mantenendo prestazioni elevate in termini di trasmissione video e gestione dei dispositivi.

Garantendo una risoluzione massima pari a 1080p, il dispositivo si rivela ideale per visualizzare presentazioni professionali, gestire sessioni di lavoro in videoconferenza nonché per godersi film e contenuti multimediali su schermi di grandi dimensioni, senza la necessità di cavi aggiuntivi.

Il pacchetto fornito da Techly, infatti, si compone di due elementi: il trasmettitore e il ricevitore.

Il trasmettitore, compatto e discreto (misura 116 x 62 x 18 mm), integra una porta USB-C utilizzabile per l’alimentazione (ne parliamo più avanti) e un cavo USB-C integrato per la connessione diretta con il PC. Il ricevitore, invece, si presenta sotto forma di cavo che da un lato presenta un connettore USB-A, dall’altro un connettore HDMI. Entrambi i connettori vanno semplicemente collegati con le corrispondenti porte USB e HDMI disponibili sul monitor o sul TV.

Funzionalità e vantaggi

L’adattatore wireless IDATA USBC-HUB5WL è progettato per connettere senza fili computer, laptop, tablet e smartphone con monitor, TV o proiettori. Grazie alla sua compatibilità universale con i dispositivi USB-C, l’adattatore consente di trasmettere contenuti video in Full HD (1920×1080 pixel, 1080p) su una distanza di 30 metri senza ostacoli, offrendo un’esperienza senza interruzioni, con una qualità impeccabile.

Qualcuno potrebbe infatti storcere il naso quando si parla di collegamento wireless per la trasmissione di contenuti video ad alta risoluzione. In realtà, il video extender di Techly si comporta perfettamente utilizzando una connessione WiFi a 5 GHz dedicata tra trasmettitore e ricevitore che permette di massimizzare la larghezza di banda effettivamente disponibile.

Supportando sia la modalità mirroring che l’estensione del desktop, l’adattatore wireless Techly si adatta perfettamente a qualsiasi esigenza. L’utente può infatti decidere di duplicare lo schermo del PC sul monitor, sul TV o sul proiettore oppure estenderlo.

Supporto per HDCP e DRM

Abbiamo detto che l’adattatore e video extender a marchio Techly semplifica la condivisione su grandi schermi, in modalità wireless, del desktop, delle presentazioni e dei contenuti multimediali.

Un punto di forza è il pieno supporto per le tecnologie HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) e DRM (Digital Rights Management): questo significa che il dispositivo permette di trasferire anche quei contenuti che sul PC sono riprodotti utilizzando tecnologie di protezione dei contenuti utili a impedire la copia non autorizzata di video e audio digitali.

Collegando il trasmettitore USB-C con il notebook o il dispositivo mobile e il ricevitore HDMI al monitor, alla TV o al proiettore, l’adattatore stabilisce una connessione video wireless. Se il contenuto che si sta cercando di trasmettere è protetto con HDCP o DRM (come un film in streaming da Netflix), l’adattatore si assicura che venga rispettata la protezione durante il trasferimento dei dati. Se tutto è in ordine, il contenuto è correttamente visualizzato.

Facile da usare grazie al Plug and Play

Come conferma la scheda tecnica del prodotto, una delle caratteristiche distintive dell’adattatore e video extender wireless Techly è il sistema Plug-and-Play che consente di collegare rapidamente il trasmettitore con il dispositivo USB-C e il ricevitore al monitor, TV o proiettore tramite HDMI.

Non sono necessarie configurazioni complicate o driver aggiuntivi, un aspetto che rende IDATA USBC-HUB5WL una scelta ideale per chi è alla ricerca di una soluzione rapida ed efficiente.

Hub USB-C integrato: cosa significa

Oltre alla funzione di trasmettitore video wireless, l’adattatore Techly funge anche da vero e proprio hub USB.

Spesso, soprattutto sui sistemi portatili, è ormai presente un’unica porta USB. Collegando il video extender a quella porta, non si avrebbe modo di collegare ulteriori dispositivi USB con il sistema.

Le 3 porte USB-A 5 Gbps integrate nel trasmettitore permettono di collegare tastiere, mouse e unità flash USB: in questo modo il sistema operativo può rilevare i device e permetterne subito l’utilizzo. La già citata porta USB-C PD 60W consente invece di ricaricare il dispositivo collegato, assicurando che il portatile non resti a corto di alimentazione durante le presentazioni e le sessioni di lavoro.

Compatibilità e versatilità

Acquistabile a prezzo scontato sullo store di Techly, l’adattatore è compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows, macOS, Linux e Android, rendendolo una scelta versatile per quei professionisti che sono soliti usare una vasta schiera di dispositivi, con differenti fattori di forma e basati su piattaforme altrettanto diverse.

Conclusioni

Con l’Adattatore Video Extender Wireless Techly con Hub USB-C 5-in-1, Techly ha creato una soluzione innovativa e pratica per migliorare la produttività e l’esperienza multimediale. Perfetto per chi cerca un modo semplice, senza fili, per condividere i contenuti su schermi più grandi o per ottimizzare il proprio spazio di lavoro, l’adattatore si distingue per la sua versatilità, facilità d’uso e le prestazioni elevate.

Grazie anche al prezzo competitivo, rappresenta un investimento ideale per professionisti, aziende e utenti domestici che desiderano godere dei vantaggi dello streaming video in modalità wireless, beneficiando di una connessione affidabile, prestazionale e di qualità.