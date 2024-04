Portatile HP Chromebook a MENO di 250 euro ora su Amazon!

Per te che hai bisogno di un pc da poter portare sempre con te, veloce, leggero e super funzionale ecco quello che abbiamo appena scovato. Oggi su Amazon puoi acquistare il portatile HP Chromebook 14a-na0007sl e pagarlo solamente 249,99 euro!

Non solo, puoi ulteriormente alleggerire la spesa affidandoti al servizio Cofidis e quindi pagare il tuo nuovo pc firmato HP in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Ma devi essere veloce perché si tratta di un’offerta a tempo e tra poche ore terminerà!

Portatile HP Chromebook: super processore e display da favola!

Il notebook HP è dotato del sistema operativo ChromeOS, progettato per garantire sicurezza, maggiore protezione sul Web, facilità di utilizzo, velocità in ogni condizione e una lunga durata della batteria.

Presenta il processore Intel Celeron N4120, a basso consumo energetico con frequenza fino a 2,6 GHz, 4 MB di cache L2, Quad Core (4 core). Per quanto riguarda la memoria è dotato di 4GB LPDDR4 da 2400 mhz, integrata e non espandibile; per un avvio istantaneo il notebook è equipaggiato con un’unità di archiviazione SSD da 64GB eMMC.

Display da 14 pollici con diagonale da 35,6 cm, risoluzione Full HD 1920 x 1080p, IPS, Micro-Edge, Antiriflesso, 250 nits di luminosità, 45% NTSC.

Tastiera nera opaca in contrasto con le linee argento naturale del case, formato Full Size, con corsa dei tasti da 1,5 mm per una digitazione confortevole e una produttività elevata.

Autonomia fino a 12 ore e 30 minuti, utile per lavorare in mobilità senza interruzioni e grazie alla Ricarica Rapida (HP Fast Charge) si potrà caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti.

Acquistalo ora su Amazon a soli 249,99 euro!