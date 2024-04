POS Easy: richiedilo per ricevere il 50% di cashback sulle commissioni

Axerve, azienda all’avanguardia nel campo dei servizi di pagamento digitale, presenta una nuova opportunità per gli esercenti che vogliono incrementare i propri profitti: POS Easy, senza canone mensile né annuale e con commissioni fisse all’1%. Grazie alla promozione in corso, inoltre, potrai ottenere il 50% di cashback sulle commissioni.

Come ricevere il 50% di cashback

L’offerta Axerve ti offre la possibilità di ottenere un rimborso del 50% sulle commissioni pagate, il che rende POS Easy una soluzione vantaggiosa per chi cerca di ridurre i costi operativi e massimizzare i guadagni. Per accedere a questa promozione è sufficiente richiedere online POS Easy entro il 30 maggio. È prevista un’imposta di bollo di 16 euro per l’attivazione del servizio.

POS Easy offre anche una serie di vantaggi, che vanno oltre il cashback. Si tratta di un terminale dal design moderno e leggero, con sistema operativo Android e connettività Wi-Fi e 4G, grazie alla SIM multioperatore inclusa, stampa della scontrino e diversi servizi pensati per semplificare l’attività commerciale. Ad esempio la dashboard online, che ti permette di tenere tutto sotto controllo in qualsiasi momento.

L’accredito avviene su qualsiasi conto corrente, e quindi non sei legato all’apertura di uno nuovo, entro il giorno lavorativo successivo. POS Easy supporta inoltre i pagamenti dei principali circuiti nazionali e internazionali, inclusi i wallet digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Tutto questo senza alcun vincolo di permanenza.

Ma come funziona il cashback sulle commissioni? La promozione prevede che tutti i nuovi clienti Axerve ricevano un rimborso pari al 50% sulle commissioni pagate, relative alle transazioni effettuate con il proprio POS Easy, fino al 30 giugno. Il rimborso avviene tramite bonifico mensile e direttamente sul conto corrente dell’esercente.

Puoi richiedere POS Easy direttamente online. Per tutti i nuovi clienti Axerve che richiedono il terminale a commissioni entro il 30 maggio verrà attivata automaticamente la promozione che permette di ricevere un rimborso del 50% sulle commissioni