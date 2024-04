Samsung: l'IA farà decollare le vendite di chip e smartphone nel 2024

Dopo un’annata difficile, Samsung sembra essersi pienamente ripresa decuplicando il proprio utile che ha raggiunto la cifra esorbitante 6,31 trilioni di Won (circa 4,9 miliardi di euro).

Il mercato dei chip, caratterizzato da una richiesta in costante crescita, e i numeri impressionanti fatti registrare dal Galaxy S24, hanno senz’altro inciso in modo considerevole nella crescita del fatturato. Secondo gli esperti di mercato, questo trend sarà confermato per tutto il 2024, anche grazie al settore dell’Intelligenza Artificiale generativa.

Proprio nell’ambito di questa tecnologia, la produzione di server e PC offrono ulteriori margini di crescita per il colosso coreano. Secondo la stessa Samsung, infatti, la domanda relativa all’hardware collegato all’IA ha mostrato una tendenza solida, con una richiesta continua e duratura.

Nonostante i primi bilanci del 2024 siano positivi, va poi calcolato che questo periodo dell’anno è quello più “debole”. Tutto ciò lascia intuire come per l’azienda il meglio debba ancora arrivare nei prossimi mesi, con numeri presumibilmente ancora più convincenti.

Dopo un anno di incertezza Samsung torna a far registrare numeri da capogiro

Nel primo trimestre dell’anno, la divisione Device Solutions (DS), votata alla produzione di chip, ha contribuito all’utile dell’azienda con 1,9 trilioni di won (circa 1,4 miliardi di euro). Si tratta di un ritorno all’utile dopo il buio dello scorso anno, caratterizzato da una complessiva perdita di 4,58 trilioni di won (3,4 miliardi di euro). Oltre al Galaxy S24, Samsung punta forte per il prossimo futuro anche sui dispositivi pieghevoli e sui tablet.

La compagnia asiatica, però, non è l’unica che sta giovando della rivoluzione IA: anche gli altri big tech che stanno cavalcando l’onda, infatti, hanno ottenuto enormi benefici da questo boom. Anche Microsoft, per esempio, ha tratto un enorme slancio da questa nuova tecnologia: si stima che, per il colosso di Redmond, la diffusione dell’IA abbia consentito una crescita del fatturato pari al 18%.