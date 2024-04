Il Samsung Galaxy Tab A9+ è il tablet da acquistare OGGI (-30%)

Tra le recenti novità del catalogo di Samsung c’è anche il Galaxy Tab A9+, un tablet Android versatile e pensato per quegli utenti che cercano la qualità ma non vogliono spendere una cifra eccessiva. In realtà, oggi il rapporto qualità-prezzo è migliore del solito perché con lo sconto del 30% il costo del dispositivo (nella versione con 4GB di RAM e 64GB di archiviazione) passa da 259 euro a 182 euro, spedizione compresa.

Produttività e intrattenimento sono all’ordine del giorno con il Samsung Galaxy Tab A9+, oggi in offerta a meno di 185 euro

Il Samsung Galaxy Tab A9+ riprende il look del suo predecessore e lo rende però ancora più armonioso. È caratterizzato da linee sottili e una scocca in alluminio che gli conferisce un aspetto premium, proprio quello di tablet ben più costosi. Il device Android è dotato di un ampio display TFT LCD da 11 pollici con risoluzione WUXGA+ (1200 x 1920 pixel) che offre un’esperienza visiva immersiva e coinvolgente. A migliorare il tutto ci pensa poi la frequenza d’aggiornamento di 90Hz, che si traduce in immagini decisamente più fluide.

Il Galaxy Tab A9+ spinge nelle performance grazie al processore Qualcomm Snapdragon 695 (SM6375), accompagnato da 4GB di RAM. Questa configurazione hardware garantisce prestazioni reattive, anche nell’utilizzo di più applicazioni in contemporanea. Il tablet di Samsung gestisce senza alcun problema attività come la navigazione web, l’utilizzo di app di produttività, lo streaming di contenuti multimediali e anche il gaming leggero.

Il tablet dispone di 64GB di memoria interna, espandibile tramite microSD fino a 1TB. Questo significa che avrai a disposizione ampio spazio per archiviare i tuoi file, foto, video e app. La batteria è da 7.040 mAh che garantisce un’autonomia di lunga durata. Con una singola carica, potrai utilizzare il tablet per ore per lavorare, giocare o guardare i tuoi film preferiti. La ricarica avviene tramite la porta USB-C.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il tablet è dotato di una fotocamera posteriore da 8 megapixel e di una fotocamera anteriore da 5 megapixel. La qualità di foto e video è buona e lascia spazio a poche critiche considerando la fascia a cui appartiene il dispositivo.

Non mancano ovviamente Wi-Fi e Bluetooth, e all’interno della confezione è incluso anche un cavo da USB-A a USB-C per la ricarica.