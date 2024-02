Su Amazon impazzano le offerte e una particolarmente allettante è quella sul Motorola Edge 30 Neo, uno smartphone Android di fascia media con un rapporto qualità-prezzo già eccezionale di suo. Il dispositivo con display pOLED FHD+ e doppia fotocamera da 64 megapixel è scontato di 109€ e quindi costa solo 190€, spedizione compresa.

Meno di 200€ per il Motorola Edge 30 Neo, lo smartphone con un display pazzesco

Il Motorola Edge 30 Neo si distingue per il suo design elegante e raffinato. È comodo da impugnare e utilizzare con una sola mano, e il bordo arrotondato offre una sensazione piacevole al tatto e garantisce una presa salda. Lo smartphone vanta un display pOLED FHD+ da 6.28 pollici con una risoluzione di 1080 x 2400 pixel e una frequenza di aggiornamento a 120Hz. L’esperienza visiva è eccezionale, e c’è anche la tecnologia HDR10+ che offre una gamma di colori più ampia e un contrasto elevato.

Il motore del dispositivo è il processore Qualcomm Snapdragon 695, abbinato a 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Questa configurazione garantisce prestazioni affidabili e fluide per tutte le attività quotidiane, dalla messaggistica istantanea ai social media, fino alla navigazione web e al gaming leggero.

La batteria da 4020 mAh offre un’autonomia di tutto rispetto, consentendo di utilizzare il device Android per l’intera giornata senza doverlo ricaricare. La tecnologia TurboPower 30W, poi, permette di ricaricare la batteria rapidamente, in modo da avere sempre a disposizione la carica necessaria.

Per quanto riguarda foto e video, l’Edge 30 Neo è dotato di una fotocamera posteriore da 64MP con un sensore ad alta risoluzione che consente di catturare immagini nitide e dettagliate in qualsiasi condizione di luminosità. Poi c’è l’obiettivo ultra-grandangolare da 13MP, ideale per immortalare paesaggi mozzafiato o scatti di gruppo. La fotocamera frontale da 32MP permette di realizzare selfie di alta qualità.

Insomma, il Motorola Edge 30 Neo rappresenta un’ottima scelta per chi desidera un dispositivo elegante, performante e con un buon comparto fotografico. E non bisogna dimenticare il prezzo, oggi inferiore ai 200 euro grazie allo sconto Amazon.

