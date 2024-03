Potenza e qualità con il MINI PC oggi SVENDUTO su Amazon, ha 256 GB di SSD

Torna su Amazon in sconto uno dei prodotti più amati in assoluto da chi bazzica nel mondo dell’informatica, ovvero il mini PC di NiPoGi. La variante dotata di ben 256 GB di memoria SSD è disponibile oggi con un corposo sconto che permette a tutti di pensare seriamente all’acquisto del computer. La sua compattezza e la sua potenza vanno di pari passo, discostandosi dal prezzo, che invece è davvero esiguo.

Questo mini PC è oggi infatti disponibile per soli 149 € siccome Amazon ha applicato uno sconto del 25%. Sono garantiti due anni per qualsiasi guasto autonomo e soprattutto la spedizione avviene in un solo giorno.

Il mini PC di NiPoGi è il più amato, ha 8 GB di RAM e processore Intel

Chi compra un mini PC lo fa per un motivo in particolare, ovvero guadagnare spazio sulla propria scrivania. Questi computer sono infatti talmente piccoli da poter essere montati anche direttamente dietro allo schermo al quale sono collegati, così da scomparire totalmente. La compattezza è infatti la principale qualità di questo mini PC di NiPoGi, peraltro molto ben realizzato esteticamente.

Possiede tutte le porte di entrata possibili e consente di collegare fino a tre monitor in 4K. Non mancano poi le caratteristiche tecniche di rilievo a partire da un processore Intel Alder Lake-N95 per poi arrivare a una memoria RAM da 8 GB e ad un SSD da 256 GB.

Oggi questo piccolo computer ha un prezzo di soli 149 € grazie ad uno sconto del 25%. Chi lo ordina ora lo riceve in un solo giorno.