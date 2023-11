Chi è in possesso di un iPhone (non gli ultimi 15 e 15 Pro, ndr) non dovrebbe farsi sfuggire questo power bank di dimensioni ultra-compatte. Nonostante il formato contenuto, integra al suo interno una batteria da 4500mAh e – sulla parte superiore – un connettore Lightning. E questo significa che per ricaricare lo smartphone Apple non è necessario portare con sé cavi lunghi e fastidiosi. Perché aggiungerlo subito al carrello? Perché con lo sconto Black Friday del 44% oggi costa solo 16,79€, spedizione compresa.

Questo power bank è piccolo come un rossetto e integra un connettore Lightning per iPhone e AirPods: con il Black Friday risparmi il 44%

Il power bank in super promo oggi è di iWALK (brand molto noto su Amazon) e dispone di un connettore Lightning. È integrato, quindi non dovrai portare con te anche i cavi che utilizzi solitamente a casa o in ufficio. È il gadget ideale per gli iPhone, ma anche per gli AirPods di qualsiasi generazione (eccezion fatto per gli AirPods Pro 2 con porta USB-C).

A spiccare è certamente il design. È un accessorio ultra-compatto e lo puoi portare ovunque, in borsa così come in tasca. Per rendere meglio l’idea, ha più o meno le dimensioni di un rossetto. Eppure, nonostante la sua natura compatta, racchiude al suo interno una batteria da 4500mAh, e ciò significa che puoi completare almeno un ciclo di ricarica per la maggior parte degli smartphone oggi in circolazione.

All’interno della confezione, oltre alla solita manualistica, trovi anche un cavo USB-C. Ti servirà per ricaricare il power bank, che sulla parte frontale ospita tre piccoli LED che ti indicheranno la carica rimanente dell’accessorio.

Lo sconto del 44% è legato al Black Friday di Amazon quindi – salvo sorprese – resterà attivo fino al 27 novembre. Tuttavia bisogna tenere d’occhio le unità a disposizione, e considerato il prezzo contenuto, potrebbero terminare in un batter d’occhio. Insomma, meglio sbrigarsi!

