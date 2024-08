PowerToys potrà gestire e avviare set di app con un singolo clic

Gli sviluppatori di Microsoft, a quanto pare, non riposano nel mese di agosto. Dopo aver confermato la loro intenzione di rimuovere il limite di 32 GB per le partizioni FAT32, i loro sforzi sembrano concentrarsi sulle funzionalità relative alla suite PowerToys, una raccolta di componenti aggiuntivi per Windows in grado di svolgere diversi compiti.

Da quanto emerso, PowerToys consentirà agli utenti di creare layout di app preimpostati attraverso cui, con l’attivazione di un singolo collegamento, sarà possibile avviare un set di software in contemporanea, con la possibilità di scegliere a priori come le relative finestre saranno disposte sul monitor (o su più di uno).

Nel contesto lavorativo, ciò potrebbe aiutare impiegati e professionisti a risparmiare non poco tempo, soprattutto se le mansioni che l’utente svolge ogni giorno richiede l’utilizzo di diverse applicazioni contemporaneamente.

PowerToys: basta un singolo clic per ricreare un ambiente di lavoro su misura

Connor Plante, product manager di Microsoft, ha presentato la nuova funzione di PowerToys attraverso un filmato apparso su YouTube. Come riportato dal sito Neowin, durante la lunga presentazione, Plante ha spiegato come l’obiettivo di questi layout di app è stato pensato per ottimizzare i flussi di lavoro, configurando l’intero desktop con un singolo clic.

A quanto pare questa nuova opzione sarà disponibile presto, più precisamente con l’aggiornamento PowerToys 0.84. Nonostante questo strumento sia stato lanciato nell’ormai lontano 2019 con Windows 10, Microsoft ha dimostrato di credere fortemente nelle sue potenzialità, tanto che non ha mai smesso di aggiornarlo.

All’inizio di quest’anno, per esempio, la compagnia di Redmond ha migliorato il suo sistema di notifiche così come l’ottimizzazione per Keyboard Manager accompagnata da diverse nuove funzionalità. Nonostante il progredire dell’Intelligenza Artificiale, al meno al momento, PowerToys resta un pilastro insostituibile dell’ecosistema Windows.