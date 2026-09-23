Premiere arriva gratis su Android, ma non è per tutti

Adobe Premiere arriva ufficialmente su Android e porta sugli smartphone una piattaforma di montaggio video molto più completa rispetto alle precedenti applicazioni mobili dell’azienda.

Il debutto amplia una disponibilità iniziata su iPhone e punta a creator che lavorano con vlog, podcast, contenuti social e video registrati direttamente dal telefono. L’applicazione è distribuita gratuitamente e include strumenti di montaggio, effetti, transizioni, audio e funzioni basate su Intelligenza Artificiale.

Il requisito hardware, però, restringe sensibilmente la platea: Adobe richiede dispositivi compatibili con Android 13 e almeno 5 GB di RAM. La scelta riflette la maggiore complessità delle operazioni gestite localmente, soprattutto quando il progetto combina più tracce, elaborazione audio, effetti visivi ed esportazione ad alta risoluzione.

Premiere porta il montaggio avanzato sugli smartphone Android

La nuova applicazione consente di lavorare su una timeline multitraccia, combinando video e musica e applicando transizioni, effetti, animazioni e modelli creati per i contenuti destinati ai social network. Adobe include anche Enhance Audio, progettato per migliorare la resa delle registrazioni vocali, mentre l’esportazione può arrivare alla risoluzione 4K. L’integrazione con Firefly aggiunge funzioni generative che ampliano gli strumenti disponibili direttamente durante la fase di creazione.

Adobe punta inoltre a mantenere l’accesso iniziale semplice: la versione mobile non impone un abbonamento Creative Cloud per essere utilizzata e non introduce pubblicità, filigrane o simili. Alcune funzioni basate sull’AI generativa utilizzano invece crediti dedicati, mentre l’offerta gratuita può essere estesa con maggiore spazio di archiviazione e ulteriori crediti. La distinzione permette di separare il montaggio tradizionale dai servizi che richiedono risorse cloud aggiuntive.

La compatibilità comprende smartphone e tablet Android, con requisiti di rete differenti in base alle funzioni utilizzate. Adobe specifica che per accedere alle librerie creative, alle funzioni generative e agli altri servizi basati sul cloud serve una connessione Wi-Fi o cellulare; il requisito minimo indicato è 4G, mentre 5G è raccomandato. Sui telefoni l’interfaccia opera in orientamento verticale, mentre i tablet possono utilizzare entrambi gli orientamenti.

I requisiti RAM limitano i dispositivi compatibili

Il requisito più significativo è la memoria: come già accennato, Premiere mobile necessita di almeno 5 GB di RAM, oltre alla compatibilità con Android 13 o versioni successive.

Non basta quindi disporre di un dispositivo recente se la configurazione hardware non raggiunge la soglia indicata da Adobe. Il limite è particolarmente rilevante in un mercato nel quale molte fasce economiche utilizzano ancora quantitativi di memoria inferiori.

La richiesta di memoria va letta insieme al tipo di elaborazione svolta dall’app. Un editor video deve gestire contemporaneamente anteprime, tracce, media compressi, cache e operazioni di elaborazione; l’aggiunta di strumenti generativi aumenta ulteriormente il numero di risorse coinvolte. Il requisito dichiarato non rappresenta quindi una misura diretta delle prestazioni ottenibili: indica piuttosto la soglia necessaria per installare e utilizzare l’applicazione su una configurazione considerata compatibile.