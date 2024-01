Prepara il miglior caffè con la macchina Polti, sta andando a ruba

Le offerte a tempo di Amazon oggi includono tra loro anche una macchina per il caffè espresso, di quelle compatibili con le cialde. La Polti Coffea S15B è disponibile con un ottimo sconto e con tutta la bellezza mostrata dal suo design.

Oggi, con uno sconto del 10%, il sito e-commerce propone il prodotto per 139,99 € con spedizione entro domani. Ci sono due anni di garanzia.

La Polti Coffea S15B è in sconto su Amazon, la macchina da caffè è ottima

L’estetica mostra fin da subito che siamo di fronte ad una macchina per il caffè molto più articolata rispetto a quelle di prezzo inferiore. Il modello Coffea S15B di Polti è infatti una delle migliori nel suo ambito e lo dimostra con le sue peculiarità.

È dotata del controllo elettronico della quantità di caffè erogata che permette di programmare quanto dovrà essere lunga la miscela. Inoltre l’espulsione delle cialde avviene in maniera automatica, con la raccolta all’interno dell’apposito cassetto. C’è anche la funzione di auto spegnimento con la macchina che si disattiva in automatico dopo 25 minuti di inutilizzo. Questo garantisce così anche un ottimo risparmio energetico.

Tutte queste specifiche tecniche fanno parte di un progetto molto ben realizzato, con una macchina per il caffè che produce una miscela pressoché perfetta. Polti con la sua Coffea S15B garantisce un risultato eccezionale e in pochi secondi. Prendersi un break direttamente a casa propria, magari in compagnia di amici, sarà un piacere, con un caffè davvero di ottimo livello.

Ciò che sorprende, oltre alle caratteristiche tecniche, è il prezzo in sconto del 10%. Oggi il totale corrisponde a soli 139,99 € con due anni di garanzia e con spedizione entro domani.

