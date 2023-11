Presa Smart TP-Link con Alexa e Google Assistant: prezzo WOW

Torna di nuovo in super offerta la presa smart più ambita dagli utenti Amazon, perché forte di un rapporto qualità-prezzo senza pari. È la Smart Plug Wi-Fi di TP-Link, compatibile con Alexa e Google Assistant e utilizzabile anche tramite l’app gratuita per smartphone e tablet. Oggi il gadget costa solo 8,99 euro (spedizione compresa), grazie allo sconto immediato del 31%.

La presa smart firmata TP-Link è un dispositivo compatto che trasforma la tua tipica presa elettrica a muro in una presa controllabile, personalizzabile e multifunzionale. Puoi usarla per controllare le luci, gli elettrodomestici e altro ancora, ovunque tu sia, utilizzando l’app Tapo (Play Store, App Store) sul tuo smartphone.

Con la smart plug TP-Link puoi controllare i tuoi dispositivi connessi alla presa da qualsiasi luogo, ovunque ci sia una connessione Internet. Usa l’app Tapo per accendere o spegnere i dispositivi, impostare timer e pianificazioni, e molto altro.

Puoi programmare la presa per accendere o spegnere i dispositivi automaticamente in base alle tue esigenze. Ad esempio, puoi impostare la presa per accendere le luci al tramonto e spegnerle all’alba.

Puoi collegare la presa a altri dispositivi intelligenti per creare automazioni. Ad esempio, puoi collegare la presa a un sensore di movimento per accendere le luci quando qualcuno entra in una stanza.

Infine, puoi tenere sotto controllo il consumo energetico dei dispositivi connessi in tempo reale. Puoi visualizzare lo storico dei consumi e impostare dei limiti di consumo per risparmiare energia.

Facile da installare e usare, economica e compatibile anche con Alexa e Google Assistant. La smart plug TP-Link (con presa Schuko) ha tutto al posto giusto, meglio non farsi sfuggire lo sconto del 31% attivo ora su Amazon.

