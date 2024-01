Presa Smart TP-Link, costa solo 15 €: ecco come funziona

I primi passi da compiere quando si vuole rendere il proprio ambiente di casa smart sono sempre gli stessi. Innanzitutto il consiglio è quello di acquistare un dispositivo con uno dei celebri assistenti vocali a bordo, ovvero Alexa e Google Assistant. Il secondo luogo serve acquistare qualche dispositivo di contorno, come può esserlo ad esempio una presa di tipo smart.

Un prodotto di questo genere garantisce un controllo remoto e anche con la voce, attivandolo, disattivandolo e programmandolo a proprio piacimento. Oggi in sconto su Amazon c’è la presa smart di TP-Link, la Tapo P110M. Il prezzo scende del 6% con un’offerta a tempo e si ferma a 15,99 €.

La presa smart di TP-Link che costa pochissimo, ecco le specifiche

Tramite l’applicazione ufficiale gli utenti possono governare al meglio questa presa smart. Si possono impostare gli orari in cui effettivamente fornirà energia al dispositivo collegato, che sia un caricabatterie o magari una lampada. Oltre a questo si potrà semplicemente dire ad Alexa ad esempio, di spegnere o accendere la presa, continuando dunque ad alimentare ciò che vi è collegato.

Una presa smart può essere quell’accessorio che in molti biasimano ma che può tornare utile in più occasioni. Collegando ad esempio la spina di un prodotto a questo dispositivo, lo si potrà rendere quasi smart.

Sarete liberi di disattivare l’energia per quello smartphone, quel computer, o per quel qualsiasi dispositivo che state ricaricando in ogni momento è direttamente dal vostro telefono con l’applicazione ufficiale o con la voce tramite gli assistenti vocali come Alexa e Google Assistant. Oggi il prezzo scende del 6% grazie all’offerta a tempo disponibile su Amazon, con un totale di 15,99 €. Ordinando ora la presa smart, la riceverete a casa entro domani e con due anni di garanzia.

