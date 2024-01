Prestazioni assurde con il mini PC con Intel i9 e 16 GB di RAM al 50%

Difficilmente ormai le persone acquistano un computer desktop ingombrante come si faceva un tempo, sebbene siano ancora disponibili diversi esemplari. Ad oggi parliamo infatti di un periodo storico in cui tutti vogliono assolutamente risparmiare spazio avendo le massime specifiche tecniche ed è per questo che un mini PC può rappresentare la soluzione giusta.

Dando un’occhiata ai dispositivi disponibili sul web, direttamente su Amazon ecco il prodotto che fa al caso di chiunque. Con un prezzo esiguo e caratteristiche tecniche di altissimo livello, ecco il mini PC che oggi beneficia di un coupon con il 50% di sconto.

L’offerta consente agli utenti di portare a casa il prodotto con 479 €, probabilmente la metà del costo che un dispositivo del genere meriterebbe.

Il mini PC con 512 GB di SSD e un design super compatto

L’estetica mostra fin da subito un computer desktop diverso dagli altri. È più piccolo e soprattutto realizzato con uno stile inusuale, in grado di conferire al mini PC quell’aria “premium” che piace a chiunque. All’interno c’è un processore Intel Core i9-11900H accoppiato con 16 GB di RAM. La memoria è da 512 GB e in formato SSD mentre per quanto riguarda la connessione internet, ecco la possibilità di connettersi al wi-fi 6.

Queste caratteristiche tecniche si fondono in un connubio perfetto, se si valuta anche l’estetica. Avere una scheda tecnica di questo genere risulta praticamente impensabile inizialmente guardando la scocca compatta di questo mini PC, salvo poi accenderlo e notare fin da subito alla grande velocità. Il prodotto vuole dunque conferire all’utente finale quella grande impressione di potenza mescolata perfettamente con la comodità, non occupando per nulla spazio.

Il computer arriva oggi su Amazon peraltro con il 50% di sconto applicabile con il coupon in pagina. Basteranno infine 479 € per portare a casa il PC, che giungerà a destinazione entro questo fine settimana e con due anni di garanzia inclusi.

