Inizia il weekend nel migliore dei modi approfittando dello sconto Amazon di 250 euro sul MacBook Air M2 da 13,6 pollici. Il notebook dell’azienda di Cupertino ha un’ottima autonomia e riesce a svolgere senza alcuna difficoltà anche operazioni più impegnative, come l’editing di foto e video. E poi, essendo un Air, è sottile e leggero, e può essere portato con sé ovunque.

Con il sopracitato sconto, il laptop con chip M2 costa 1.099 euro, spedizione compresa.

Il MacBook Air M2 è tanto leggero quanto potente: risparmia 250€ su Amazon

Il MacBook Air M2 è un campione di portabilità e prestazioni. Il chip M2 offre un notevole balzo in avanti in termini di CPU, GPU e Neural Engine. Anche le attività più intense, come l’editing di foto e video e la gestione di software creativi, risultano ancora più fluide e reattive. Il tutto con un’incredibile efficienza energetica che si traduce in una autonomia della batteria fino a 18 ore, la più alta di sempre su un Mac.

Il display Liquid Retina da 13,6 pollici, con bordi più sottili e una luminosità di 500 nits, offre un’esperienza visiva eccezionale. Per incrementare lo spazio di lavoro Apple ha adottato la “tacca”, necessaria per la webcam FaceTime HD 1080p con angolo di campo più ampio e riduzione del rumore.

La tastiera retroilluminata offre una digitazione confortevole e precisa, mentre l’ampio trackpad Force Touch è uno dei migliori in circolazione, garantendo un controllo preciso e intuitivo del cursore. Quest’ultimo supporta ovviamente la gesture, per muoversi rapidamente in macOS.

Per quanto riguarda la dotazione di porte, il MacBook Air M2 è dotato di due porte Thunderbolt/USB 4, un jack audio da 3,5 mm e una porta MagSafe per la ricarica. La connettività wireless è invece affidata al Wi-Fi 6E e al Bluetooth 5.0, che garantiscono velocità di trasferimento dati elevate e una connessione stabile.