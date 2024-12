Previsioni meteo dei prossimi 15 con l'AI? Ecco GenCast di DeepMind

Google DeepMind, nella giornata di ieri, ha annunciato il lancio di un nuovo modello AI dedicato alle previsioni meteo.

GenCast, questo il nome della piattaforma, promette di effettuare previsioni con 15 giorni di anticipo, offrendo un livello di precisione maggiore rispetto a quello proposto dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (EMCWF), adottato in diversi paesi.

Lavorando su un lasso di tempo così ampio, GenCast permette di gestire al meglio eventuali fenomeni estremi, sempre più diffusi nel contesto del cambiamento climatico degli ultimi anni.

Il modello AI di Google è stato addestrato con informazioni metereologiche degli ultimi 40 anni grazie al set di dati ERA5, reso pubblico proprio dall’ECMWF, che permette a GenCast di avere una panoramica completa del clima nei decenni scorsi.

Il progetto GenCast promette dati molto importanti per evitare catastrofi e ottimizzare gli impianti eolici

Oltre alla precisione, ciò che colpisce della nuova piattaforma è la sua velocità di lavoro. Secondo quanto emerso, GenCast richiede solo 8 minuti per generare una previsione metereologica delle due settimane successive.

Secondo quanto affermato dagli esperti di settore, il lavoro del modello AI è talmente accurato che potrebbe portare anche vantaggi per quanto riguarda la gestione dell’energia eolica, ottimizzando gli impianti appositi.

Nel suo comunicato, Google DeepMind ha annunciato come presto renderanno le previsioni in tempo reale disponibili a tutti, permettendo a chiunque di integrare gli stessi con altri modelli AI. Nei progetti di DeepMind vi sono quelli di coinvolgere sempre un numero maggiore di professionisti, dai meteorologi agli accademici, dai data scientist fino alle aziende che si occupano di energia rinnovabile.

Non è la prima volta che Google impegna le sue energie per abbinare AI e previsioni meteo. La compagnia di Mountain View, nel corso del 2023, aveva già lanciato un progetto simile noto come GraphCast.