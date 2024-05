Prezzi di scontati per i tuoi viaggi con PrivateVPN a soli 2 € al mese

Sapevi che quando prenoti un viaggio online i prezzi possono cambiare molto a seconda della tua posizione geografica? Per questo motivo, utilizzare una VPN (Virtual Private Network) come PrivateVPN può essere una strategia efficace per ottenere tariffe più basse per voli, hotel e auto a noleggio.

Con un’offerta soli 2,08 € al mese, PrivateVPN può farti risparmiare su molti aspetti se stai pianificando il tuo prossimo viaggio.

Perché utilizzare PrivateVPN per risparmiare

Con PrivateVPN puoi mascherare la tua posizione geografica, I prezzi online sono spesso determinati non solo dalla domanda e dall’offerta, ma anche dalla posizione geografica dell’utente. Le compagnie di viaggio utilizzano sofisticati algoritmi per variare i prezzi a seconda della località da cui proviene la richiesta. Spostando il tuo IP, puoi cambiare virtualmente la tua posizione e confrontare le tariffe da diverse località per trovare l’offerta più conveniente.

PrivateVPN è consigliata per la sua sicurezza e il suo costo contenuto, offerta a 2,08€ al mese. Tra le sue caratteristiche principali ci sono la banda illimitata, una forte crittografia e la protezione da perdite IPv6. È facile da usare e offre protezione su fino a sei dispositivi contemporaneamente. In più, PrivateVPN dispone di server in 63 paesi diversi e garantisce un rimborso se non si è soddisfatti del servizio.

Per provare a risparmiare qualcosa durante le tue prenotazioni devi seguire questi step. Una volta abbonato a PrivateVPN scarica l’app sul tuo dispositivo preferito. Attivala e connettiti ad un server in una località differente da quella in cui ti trovi fisicamente, vai sul sito dove intendi prenotare il volo o il servizio di cui hai bisogno e verifica i prezzi.

Ripeti l’operazione collegandoti a server in località differenti. In questo modo puoi monitorare i prezzi e scegliere quello più conveniente in completo anonimato.

Per far si che questa operazione sia ancora più efficace ecco altri consigli che puoi mettere in pratica:

Mantieni la cronologia pulita

Fai la ricerca con PrivateVPN su diversi dispositivi

Insomma, se sei una persona che viaggia spesso o comunque vuoi risparmiare su questi servizi, con una spesa di soli 2,08 euro al mese per il piano biennale, PrivateVPN può fare al caso tuo. Visita il sito ufficiale e scopri tutti i dettagli.