Il kit Trust Ymo comprende una tastiera wireless integrale con layout QWERTY in italiano e tastierino numerico e un mouse wireless. Il set è compatibile con Windows, macOS e Chrome OS .

Tutto ciò che ti occorre per lavorare su una scrivania ordinata e priva di cavi. La tastiera e il mouse usano entrambi lo stesso ricevitore USB, per la massima comodità. Quando devi lavorare fuori casa puoi riporre il ricevitore nel mouse.

La tastiera Trust Ymo è resistente ai liquidi , quindi non dovrai preoccuparti per qualche goccia sulla tastiera. Preparati una bella tazza di caffè e continua a lavorare.

I tasti e i pulsanti silenziosi della tastiera e del mouse ti aiutano a non disturbare gli altri quando lavori. Un’esperienza senza interruzioni per l’utente e per le persone intorno.