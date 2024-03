Prezzo BOMBA per l'iPhone 13, compralo a RATE senza interessi su Amazon

Le offerte di primavera stanno per terminare e infatti c’è tempo fino a mezzanotte ma nel frattempo ecco una vera bomba: l’iPhone 13 è in sconto su Amazon. Il dispositivo di Apple nella sua versione da 128 GB colorata di azzurro e di nuovo disponibile ma questa volta con un prezzo più basso del solito.

I suoi punti di forza sono certamente l’estetica, la fotocamera, il display e la batteria. Tra questi adesso rientra di diritto anche il prezzo, che grazie al 21% di sconto arriva a soli 599,88 € con due anni di garanzia e con la spedizione in soli due giorni. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento con rate da 119,98 € per 5 mesi.

L’iPhone più conveniente è il 13: è assolutamente da comprare su Amazon

Il magnifico display da 6,1″ di tipo Super Retina XDR è una vera garanzia in termini di colori e definizioni delle immagini. Il sistema evoluto a doppia fotocamera concede due sensori da 12 MP in grado di immortalare scatti fantastici e video in 4K con Dolby Vision.

La fotocamera anteriore è altrettanto all’altezza, anche in questo caso con 12 MP. La batteria garantisce fino a 19 ore di riproduzione video continue mentre il processore A15 Bionic offre prestazioni davvero top di gamma. Con il tempo Apple è riuscita a mettere su un vero e proprio capolavoro, culminato in questo iPhone 13 che oggi è un acquisto intelligente. Invece di spendere praticamente il doppio per l’ultimo modello, si può optare per questo smartphone che possiede più o meno le stesse caratteristiche.

Il prezzo oggi in sconto del 21% arriva ad un totale di 599,88 € su Amazon. Questa versione da 128 GB può essere acquistata anche in 5 rate mensili da 119,98 €. Gli anni di garanzia sono due.