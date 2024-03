Prezzo BOMBA su eBay per l'Apple Watch Ultra 2, CODICE SCONTO

La grande offerta di oggi su eBay riguarda l’Apple Watch Ultra 2, il modello di punta della casa di Cupertino. Il colosso e-commerce lo rende disponibile oggi con uno sconto importante e con il cinturino Alpine Loop Blue.

Il prezzo cala di ben 50 € grazie alla presenza di un codice sconto (MARZO24) da inserire in fase di acquisto, pagandolo così solo 749,90 €.

Il nuovo Apple Watch Ultra 2 è in sconto su eBay, il prezzo è folle

Il design di questo orologio è praticamente identico a quello della versione precedente, ma ci sono delle caratteristiche nettamente migliorate. L’Apple Watch Ultra 2 è infatti molto più luminoso per quanto riguarda il display rispetto al modello 1. Sono ben 3000 i nits che consentono di vedere le informazioni sullo schermo anche sotto la luce del sole più acuta. Con il display che si adatta al buio con i dettagli colorati in rosso proprio per non disturbare la vista, risulta ancora più user-friendly.

Il suo telaio è in titanio e dunque molto resistente a graffi e urti di ogni genere. È impermeabile ed arriva a grandi profondità consentendo di misurarne il totale in metri. La batteria poi è un capolavoro: dura tranquillamente tre giorni.

Il primo vantaggio di acquistare su eBay questo smartwatch è sicuramente quello di pagare meno rispetto a tutti gli altri store. Il settore e-commerce infatti è pieno di Apple Watch Ultra 2 ma solo su questo portale lo si può trovare con uno sconto del genere. Acquistarlo poi diventa un vantaggio già di per sé, siccome garantisce un monitoraggio della salute pressoché perfetto. Non ci sono preoccupazioni ogni volta che lo si tiene al polso: ci pensa lui ad evidenziare eventuali criticità.

Grazie al grande sconto di 50 € applicabile con il codice sconto (MARZO24) oggi disponibile su eBay, l’Apple Watch Ultra 2 oggi costa 749,90 €. Sono 160 € in meno rispetto al prezzo di listino. La spedizione avviene in due giorni e ci sono due anni di garanzia.