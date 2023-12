Per godersi al meglio un film, una serie TV o un evento sportivo, la soluzione migliore “regalare” al proprio televisore un partner come la soundbar Samsung HW-S50B/ZF a 5 canali e con Audio 3D. Fino a pochi giorni fa il suo prezzo di listino era di 249€, ma oggi – anche grazie allo sconto Amazon – la si acquista a 140,99€, spedizione compresa.

Con la soundbar Samsung con Audio 3D tutto diventa uno spettacolo

La Samsung HW-S50B/ZF è una soundbar compatta e potente che offre un’esperienza audio coinvolgente per film, musica e giochi. È dotata di altoparlanti integrati a 5 canali, che producono un suono surround ricco e dettagliato. Supporta i formati Dolby Digital 5.1 e DTS Virtual:X, che creano un’esperienza audio realistica e coinvolgente. La tecnologia di suono virtuale Samsung Audio Upscaling consente di espandere l’audio a 5.1 canali, anche da sorgenti stereo.

La soundbar è dotata di tre tweeter e due subwoofer integrato, che offrono bassi profondi e potenti. Sono entrambi regolabili in termini di livello e frequenza, in modo da adattarli alle proprie preferenze.

In termini di feature, spiccano la Adaptive Sound che ottimizza automaticamente le impostazioni audio in base al contenuto visualizzato, offrendo un’esperienza audio ottimizzata per film, musica e giochi, e la Q-Symphony 2.0, che consente alla soundbar di sincronizzarsi con il televisore Samsung compatibile, creando un’esperienza audio più coinvolgente.

La periferica audio di Samsung è compatibile con una varietà di dispositivi. Può essere collegata al televisore tramite HDMI ARC, cavo ottico o Bluetooth. Può anche essere collegata a un dispositivo portatile sempre tramite Bluetooth. Poi è facilissima da installare e utilizzare, e può essere posizionata su un mobile o montata a parete.

