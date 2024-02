Vuoi un mega schermo nel tuo salotto per vedere partite, film e serie tv preferite? Perfetto, sappi che sei esattamente nel posto giusto al momento giusto perché abbiamo scovato un’offerta pazzesca. Oggi su Amazon puoi acquistare la tv Samsung da 65 pollici ad un prezzo ridicolo, praticamente te la regalano.

Grazie allo sconto del 28% risparmi 289 euro e la paghi solamente 741 euro che è un prezzo irrisorio per un televisore di queste dimensioni. Ma le sorprese non sono affatto finite perché Amazon ti permette di usufruire del servizio Cofidis e quindi pagare la tua nuova tv in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Smart tv da 65 pollici con processore Crystal 4K e una risoluzione 4K che garantisce sfumature di colore vivide e realistiche. Ancora una tecnologia Dynamic Crystal Color per colori puri e sfavillanti come cristalli, il tutto in un design elegante e sottile AirSlim.

Qualità di immagine HDR: scene buie e luminose più nitide per seguire l’azione fin nei minimi particolari. Contrast Enhancer per ottimizzare profondità e colore e Motion Xcelerator per un’esperienza di gioco straordinaria con immagini fluide.

OTS Lite, audio surround 3D sincronizzato con l’azione per un’esperienza sonora completamente immersiva, Q-Symphony per una perfetta armonia tra la soundbar (non inclusa) e gli altoparlanti del televisore, Adaptive Sound per un suono calibrato in base ai contenuti.

Gaming Hub per accedere ai giochi in modo facile e veloce, Smart Hub per sistemare i tuoi contenuti e riunire film, giochi e programmi preferiti in un unico posto, Funzionalità SmartThings per controllare tutti i dispositivi smart direttamente dalla tv.