Prezzo in forte calo per l'iPad Pro 11" con M2 di Apple

iPad Pro M2 11″ in promo su Amazon: il tablet Apple è per tutte le attività ed è l’ideale per i professionisti

Presentato nel 2022, l’iPad Pro di quarta generazione vanta un processore di una potenza incredibile. Sotto la scocca batte infatti il chip M2, lo stesso processore che si trova su diversi Mac. Questo offre una potenza di elaborazione eccezionale, rendendo il device Apple uno dei tablet più veloci sul mercato. Il tablet è dotato di un display Liquid Retina XDR, perfetto per visualizzare e ritoccare contenuti con luminosità e contrasto elevati, come le foto e i video HDR (non a caso, è il device per i professionisti).

Non manca poi il supporto alla Apple Pencil di seconda generazione, che si aggancia magneticamente al lato del tablet per la ricarica. Ecco perché l’iPad Pro è un’opzione così popolare per gli artisti e i creativi che desiderano disegnare o prendere appunti con precisione.

Anche il comparto multimediale è da primo della classe. L’iPad Pro M2 è dotato di un sistema a doppia fotocamera sul retro, composto da un obiettivo ultra-grandangolare da 10 megapixel e un obiettivo grandangolare da 12 megapixel. Questa configurazione offre la possibilità di scattare foto e registrare video di alta qualità. Inoltre, è presente la fotocamera frontale TrueDepth (necessaria per il Face ID), e – ovviamente – per le videochiamate con amici, parenti e colleghi di lavoro.

Infine, il sistema operativo. Si tratta di iPadOS, una piattaforma che nel tempo si sta avvicinando a macOS e che, aggiornamento dopo aggiornamento, è sempre più versatile. A tal proposito, dopo il primo avvio, potrai installare iPadOS 17, l’ultima major release.

