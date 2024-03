PREZZO MINUSCOLO per Xiaomi Redmi 12 con la Festa delle Offerte di Primavera su Amazon!

Siamo sempre alla ricerca di offerte imperdibili da farti scoprire e oggi con la Festa delle Offerte di Primavera abbiamo scovato una vera e propria occasione! Per te lo smartphone Xiaomi Redmi 12 solo su Amazon è tuo ad un prezzo scontato del 40%!

Lo paghi solo 128 euro e puoi anche decidere di dilazionare la spesa in piccole e comode rate mensili a tasso zero mediante il servizio Cofidis!

Xiaomi Redmi 12: tuo ad un prezzo minuscolo, solamente 128 euro!

Il display di questo Xiaomi è da 6,28 pollici dotato di una tecnologia OLED. La sua risoluzione Full HD è pari a 1080 x 2400 e questo porta la sua densità di pixel a 418.

La risoluzione della fotocamera principale, invece, è di 50 megapixel ed è anche dotata di stabilizzatore, mentre quella secondaria è da 32 megapixel. La fotocamera permette al Redmi 12 di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8165×6124 pixel e di registrare video a 8K – 7680 x 4320 e abbiamo il led flash Doppio a due tonalità.

La CPU è un Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen1 octa a 64 bit da 3 e GPU Adreno 730, il tutto supportato da 8 di RAM e 128 / 256 di memoria non espandibile. Presente modulo LTE 4G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS. Infine all’interno del dispositivo troviamo una batteria non removibile da 4500mAh.

Approfitta del prezzo minuscolo e prendilo ora su Amazon a soli 128 euro!