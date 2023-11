Hai comprato un nuovo televisore ma l’audio non ti soddisfa per niente? Abbiamo la soluzione, devi dotarti del dispositivo adatto e noi ne abbiamo trovato per te uno davvero top e ad un prezzo mini. Acquista ora su Amazon la soundbar Samsung HW-Q60C/ZF Serie Q con lo sconto del 43%!

Dall’attuale costo di mercato di 439,99 euro tu adesso risparmi oltre 190 euro e la paghi solamente 249 euro!

Ma non finisce qui perché Amazon, grazie al servizio Cofidis, ti da la possibilità di dilazionare la spesa in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Goditi un audio spaziale con la soundbar Samsung HW-Q60C/ZF Serie Q scontatissima su Amazon!

Soundbar Samsung Serie Q con 7 speaker, Dolby Atmos e DTS Virtual:X per un audio surround 3D super coinvolgente. Compatibile con il telecomando della TV Samsung per regolare potenza e volume. Collegamento wireless tra soundbar e tv tramite Bluetooth.

Audio a 3.1 canali: altoparlante centrale integrato per creare un effetto acustico immersivo e realistico, Audio perfettamente bilanciato progettato dal Samsung Audio Lab per regalarti un’esperienza di ascolto da cinema. E ancora Q-Symphony, ovvero un’armonia perfetta tra la soundbar e gli altoparlanti del televisore. E poi Tap Sound per una trasmissione della musica dai dispositivi mobili con un semplice tocco.

Adaptive Sound Lite che si traduce in tracce audio chiare e precise con suoni ottimizzati in base al contenuto e poi Game Mode ovvero modalità gioco senza rumori di troppo che rileva l’esatta provenienza dei suoni, HDMI eARC con qualità audio invariata.

Il contenuto del pacco che Amazon spedisce direttamente a casa tua è il seguente:

Samsung Soundbar HW-Q60C/ZF Serie Q

telecomando

staffa da muro.

Prendila ora su Amazon e la paghi oltre 190 euro in meno rispetto al suo attuale costo di mercato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.