Prezzo PICCOLO PICCOLO per il mini PC con chip Intel

Il successo dei mini PC è dovuto a diversi fattori, principalmente le dimensioni ridotte e, nella maggior parte dei casi, il prezzo più contenuto. Il T8 Plus di AceMagician è un esempio ottimo, perché è così piccolo che può stare nel palmo di una mano e poi costa solo 209 euro, spedizione compresa.

Si tratta però di un prezzo promozionale provvisorio, perché lo sconto del 22% ha durata limitata. Insomma, meglio agire in fretta.

Con il processore Intel e 16GB di RAM il mini PC di AceMagician è una scheggia

Il T8 Plus di AceMagician è letteralmente un Mini PC, e con tanto di Windows 11 Pro preinstallato. E questo è già un gran vantaggio, perché il sistema operativo di Microsoft viene costantemente aggiornato con nuove funzionalità, alcune delle quali legate all’intelligenza artificiale.

A leggere le recensioni, sono in tanti ad usarlo come sorta di lettore multimediale da tenere in salotto, collegato al televisore, ma questo computer desktop ha molto, ma molto di più da offrirti.

È perfetto infatti per un uso quotidiano di base, quindi per navigare in rete, consultare i social network, utilizzare la suite di Office, email, streaming e così via. Il processore è un Intel Alder Lake N95 (fino a 3,4GHz), ben supportato da 16GB di RAM DDR4 e 512GB di archiviazione su SSD.

Anche in termini di connettività non si scherza. Oltre al Wi-Fi 2.4/5G e al Bluetooth 4.2, pur essendo compatto, il Mini PC di AceMagician mette infatti a tua disposizione:

Due porte Gigabit LAN

3 USB-A 3.0

3 HDMI con supporto al 4K

E poi, proprio perché non ci si fa mancare nulla, all’interno della confezione di vendita trovi anche una staffa VESA e il cavo HDMI.

