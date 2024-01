Una buonissima occasione per gli amanti della tecnologia: oggi su eBay hai la possibilità di acquistare il MacBook Air 2022 con chip M2 ad un prezzo che non troveresti in negozio. Tuo ad un prezzo ribassato rispetto alla media dei prezzi attuali e bloccato per poche ore.

MacBook Air 2022 con chip M2

Il nuovo MacBook Air è più portatile che mai e pesa solo 1,24 kg. È il notebook ultraversatile per lavorare, giocare e creare come e quando vuoi. Con la nuovissima CPU 8-core, una GPU 8-core e 8GB di memoria unificata, puoi fare di più a tutta velocità.

Fino a 18 ore di batteria a tua disposizione. Grazie alle prestazioni efficienti del chip Apple M2, MacBook Air ti sta dietro giorno e notte. Il display Liquid Retina da 13,6 pollici ha più di 500 nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori per immagini brillanti e dettagli incredibili.

Videocamera FaceTime HD a 1080p, tre microfoni in array, sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale: una gioia per gli occhi e per le orecchie. MacBook Air ha una porta di ricarica MagSafe, due porte Thunderbolt e un jack per cuffie. Il tuo Mac ti fa sentire a casa fin dal primo istante e funziona in perfetta sintonia con tutti i tuoi dispositivi Apple.

Fatto per durare grazie al guscio unibody interamente in alluminio che lo rende straordinariamente durevole. E gli aggiornamenti software periodici mantengono tutto al sicuro e in perfetta efficienza anno dopo anno. Le app che usi ogni giorno vanno veloci come il vento: anche Microsoft 365, Zoom e molte delle tue app preferite per iPhone e iPad.

Con l’acquisto di un Mac hai fino a 90 giorni di supporto tecnico gratuito e una garanzia limitata di un anno. Scegli AppleCare+ per estendere la copertura.

