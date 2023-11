PREZZO SCONTATO su Amazon per iPhone 15 Pro Max!

Sei un patito di tecnologia e vuoi il massimo? Allora devi assolutamente avere lui: oggi su Amazon è disponibile iPhone 15 Pro Max nel fantastico colore Titanio Naturale ad un prezzo ribassato rispetto al prezzo lancio!

iPhone 15 Pro Max ha un design robusto e leggero in titanio di grado aerospaziale con vetro posteriore opaco e parte frontale in Ceramic Shield, più resistente di qualsiasi altro vetro per smartphone. Ed è a prova di schizzi, gocce e polvere.

Il display Super Retina XDR da 6,7 pollici con ProMotion spinge il refresh rate fino a 120Hz quando ti servono prestazioni grafiche al top. La Dynamic Island ti mostra avvisi e attività in tempo reale. E con il display always-on, la schermata di blocco è sempre visibile: non devi nemmeno toccarla per sapere cosa c’è di nuovo.

Grazie alla GPU di classe Pro, i giochi sono incredibilmente immersivi, con ambienti dettagliati e personaggi realistici. Il chip A17 Pro è anche efficientissimo, così la batteria dura tutto il giorno. E ancora un potente sistema di fotocamere Pro, con sette obiettivi professionali a disposizione, l’inquadratura perfetta è a portata di mano. Fai foto ad altissima risoluzione con colori più intensi e dettagli più definiti, usando la fotocamera principale da 48MP. E con il teleobiettivo 5x puoi zoomare sul soggetto per scattare primi piani nitidissimi da ancora più lontano.

Il tasto Azione ti permette di attivare al volo la tua funzione preferita. Scegli tra Silenzioso, Fotocamera, Memo vocale, Comando rapido e altro ancora: una volta impostata la funzione, ti basterà tenere premuto per attivarla. Il nuovo connettore USB-C ti permette di caricare il Mac o l’iPad con lo stesso cavo che usi per il tuo iPhone 15 Pro Max. Ed è compatibile con lo standard USB 3, per un trasferimento dati ultrarapido. Non solo: con il Wi-Fi 6E, i download sono fino a due volte più veloci.

Se devi chiamare i soccorsi ma non c’è campo o non ci sono reti Wi-Fi disponibili, puoi usare SOS emergenze via satellite. E con il Rilevamento incidenti il telefono può riconoscere un grave incidente d’auto e chiamare aiuto se tu non puoi. iPhone ha funzioni che proteggono la tua privacy e ti aiutano a tenere sotto controllo i tuoi dati. È realizzato con ancora più materiali riciclati per ridurre al minimo l’impatto ambientale. E include di serie funzioni che lo rendono accessibile a ogni persona.

Con l’acquisto di un iPhone hai fino a 90 giorni di supporto tecnico gratuito e una garanzia limitata di un anno. Per estendere la garanzia, aggiungi AppleCare+ o AppleCare+ con copertura per furto e smarrimento.

