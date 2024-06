Prezzo stracciato per il Mini PC con chip Intel e 16GB di RAM

Il TECLAST N20 è un mini PC pensato per tutti coloro che desiderano un dispositivo compatto, versatile e dal prezzo accessibile. Il costo di questo computer desktop con Windows 11 Pro, chip Intel Jasper Lake N5095 di 11ª generazione, 16GB di RAM e 512GB di SSD è di soli 159,99 euro, spedizione compresa. Restano pochissime unità (7 al momento della stesura di questo articolo), quindi meglio sbrigarsi.

Questo mini PC Windows 11 è per le attività quotidiane di tutti i giorni e costa pochissimo

Che sia per lavoro, intrattenimento o studio, il mini PC di Teclast racchiude in sé il necessario per soddisfare le tue esigenze quotidiane. Il design del N20 è minimalista, con un corpo in alluminio nero che misura solo 11,7 x 11,7 x 4,1 cm. Compatto e leggero (solo 412g), può essere facilmente posizionato su qualsiasi scrivania o addirittura portato con sé in viaggio grazie alla sua incredibile portabilità.

Il computer arriva con un processore Intel Celeron N5095 quad-core con grafica Intel UHD Graphics, che garantisce prestazioni fluide e reattive per attività come navigazione web, editing di documenti, streaming video e persino giochi leggeri. I 16GB di RAM DDR4 integrati permettono un multitasking efficiente, mentre lo storage SSD da 512GB offre un avvio rapido del sistema e tempi di caricamento ridotti al minimo per le applicazioni.

La connettività è ben fornita, con due porte HDMI per collegare monitor esterni, quattro porte USB-A 3.2 per periferiche e unità di archiviazione esterne, una porta Gigabit Ethernet per connessioni internet cablate veloci, una porta USB-C e una porta da 3,5mm per collegare eventuali altoparlanti. Il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.0 garantiscono connessioni wireless rapide e stabili.

Il sistema operativo, infine, è Windows 11 Pro con licenza ufficiale.