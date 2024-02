Prezzo STRACCIATO per la PlayStation 5 Slim su Amazon: comprala ORA

Se siete ancora tra i pochi che non l’hanno acquistata, oggi Amazon ve la regala: la PlayStation 5 in versione Slim arriva in sconto. Il colosso e-commerce mette a disposizione la console più famosa al mondo ad un prezzo incredibilmente vantaggioso, essendo anche il minimo storico.

La PS5 Slim, in grado di offrire le stesse prestazioni del modello più grande, garantisce un risparmio di spazio in più e soprattutto un design molto meglio elaborato. Oggi il suo prezzo scende di un ulteriore 7% grazie all’offerta a tempo del colosso e-commerce, che permette così di acquistarla per un totale di 474 €. Arriverà a casa vostra entro due giorni e con due anni di garanzia.

La PlayStation 5 Slim è al minimo storico su Amazon

È il design a rendere questa console unica. La PlayStation 5 Slim è bellissima, davvero nulla da dire. È provvista di vano CD, di un controller DualSense e di tanta potenza.

Le specifiche parlano chiaro: 120 fps, fino all’8K di risoluzione e un SSD interno da 1TB superveloce. Ogni titolo giocato con questa console è un piacere per gli occhi e per indole di ogni gamer.

Chi ama il mondo dei videogiochi non può che affidarsi a questa spettacolare console. Sony ha creato l’ennesimo miracolo, includendo tanta potenza derivante da un hardware assurdo all’interno di una scocca ancor più ridotta rispetto al modello principale. La PS5 Slim è al momento la migliore in assoluto e lo dimostrano anche le vendite. Il suo punto di forza è quello di occupare ancora meno spazio e soprattutto di costare meno rispetto al modello principale principale.

Oggi su Amazon il prodotto torna disponibile con uno sconto sorprendente. Rispetto all’ultima volta infatti il prezzo scende ulteriormente del 7% e tocca un totale di 474 €. Chiaramente la PlayStation arriverà a casa vostra entro due giorni al massimo e con i soliti due anni

