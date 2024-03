Su Amazon oggi hai la possibilità di acquistare uno smartphone Android con 9GB di RAM, ampio display HD+ e doppia fotocamera da 20 megapixel a soli 89,99 euro. Il dispositivo in questione è il DOOGEE N50S, un entry-level lanciato nel 2024 e che, se non fosse per lo sconto Amazon del 40%, costerebbe molto di più.

Nelle tue mani un concentrato di tecnologia: questo smartphone Android è del 2024 e costa solo 89,99€

Non è un top di gamma, è importante dirlo fin da subito. Tuttavia, il DOOGEE N50S rappresenta un’eccellente scelta per chi desidera uno smartphone completo e performante senza dover spendere cifre esorbitanti.

Lo schermo HD+ da 6.52 pollici offre una visione nitida e coinvolgente, perfetta per godersi film, serie TV e giochi. Il design ergonomico e il peso contenuto lo rendono comodo da utilizzare anche con una sola mano.

Il processore octa-core garantisce fluidità e reattività in tutte le attività di base, come la navigazione sul web, i social network e lo streaming sulla principali piattaforme, come Netflix e Disney+. La memoria RAM da 9 GB (espandibile fino a 15 GB) e la memoria interna da 128 GB (espandibile fino a 1 TB) offrono ampio spazio per archiviare foto, video, musica e app.

Il comparto fotografico del DOOGEE N50S è composto da una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 20MP. La fotocamera anteriore da 8MP consente di scattare selfie di alta qualità.

La batteria da 4200mAh garantisce un’autonomia di tutto rispetto, permettendo di utilizzare il dispositivo per l’intera giornata senza doversi preoccupare di ricaricarlo. La ricarica rapida da 10W consente di ripristinare l’energia in tempi brevi.

Il DOOGEE N50S è basato su Android 13, offrendo un’esperienza utente intuitiva e personalizzabile. Ci sono tutte le applicazioni di Google per un’esperienza completa, a partire dal Play Store, necessaria per scaricare altre applicazioni, come WhatsApp, TikTok e Instagram.