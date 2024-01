Oggi per te che sei alla ricerca di un tablet davvero top abbiamo scovato qualcosa di davvero interessante e anche scontato. Può essere anche un’ottima idea regalo per amici o parenti. Il Samsung Galaxy Tab A8 adesso su Amazon è tuo ad un prezzo praticamente minuscolo.

Lo paghi solamente 169 euro! Ma fai in fretta perché l’offerta sta per terminare.

Ma non finisce qui perché grazie al servizio Cofidis puoi ulteriormente alleggerire la spesa scegliendo di dilazionare il pagamento in comode rate mensili a tasso zero!

Scegli il Samsung Galaxy Tab A8 adesso ad un prezzo mini!

Appurato che il prezzo è davvero conveniente vediamo quello che effettivamente arriverà direttamente a casa tua. Ecco di seguito tutte le caratteristiche di questo tablet targato Samsung.

Dai tuoi film e serie tv preferiti ai contenuti sui social, il tablet Galaxy Tab A8dotato di un display da 10,5 pollici ti dà accesso a nuovi mondi, grazie a una visione migliorata e più ampia .

Dotato di processore Octa-core abbinato a un massimo di 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna , questo Samsung è sempre pronto ad affrontare insieme a te le sfide di ogni giorno senza però abbassarne la velocità o consumarne la batteria.

Estetica giocosa e design minimale con un tocco di stile, l’animo di questo tablet è assolutamente vivace e dotato di un aspetto molto giovanile dai bordi stretti.

Realizzato per offrirti un’immersione totale anche quando sei in movimento, il tablet firmato Samsung apre un universo coinvolgente di contenuti, giochi e attività che più ami.

E poi con Samsung TV Plus ti offre contenuti TV gratuiti e istantanei sempre e ovunque. Goditi migliaia di ore di notizie, sport, film, una varietà di contenuti per bambini e altro ancora.

Prendilo ora su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.