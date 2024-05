Prezzo vantaggioso con Iliad Fibra: meno di 20 euro al mese

Iliad ha lanciato una soluzione che potrebbe rivoluzionare il modo in cui navighi da casa: entra in scena Iliadbox, la nuova proposta del provider per fornire internet a casa tramite fibra ottica, a meno di 20 euro al mese.

Iliadbox consente una connessione illimitata ad alta velocità grazie alla tecnologia in fibra ottica FTTH, raggiungendo potenziali velocità di download fino a 5 Gbit/s, a seconda della copertura e della tecnologia disponibile nella tua zona. Oltre a una connessione da capogiro, l’offerta include chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e oltre 60 destinazioni internazionali.

Iliad Fibra: meno di 20 euro al mese per i clienti mobile

Il costo è sorprendentemente accessibile. Se sei già cliente Iliad Mobile, l’abbonamento a Iliadbox parte da soli 19,99€ al mese. Se invece non sei ancora cliente Iliad o sei un nuovo iscritto, il servizio è tuo a 24,99€ al mese. In entrambi i casi, il modem Iliadbox viene fornito in comodato d’uso gratuito e sfrutta la più recente tecnologia WiFi 7 per garantirti la migliore esperienza di navigazione possibile.

Un altro vantaggio non trascurabile è l’assenza di vincoli contrattuali e la garanzia di un canone bloccato per sempre, una politica che Iliad ha abbracciato fin dai suoi esordi nel mercato mobile e che ora estende anche alle offerte di fibra ottica.

Che tu viva in una grande città come Milano, Torino o Roma, dove la copertura è ottimale, o in altre zone dove la velocità potrebbe essere leggermente inferiore, Iliad si impegna a offrirti il meglio della tecnologia disponibile. Ricorda, il costo di installazione è un contributo una tantum di 39,99€, ma considerando i benefici a lungo termine, può benissimo valerne la pena.

Se stai quindi cercando una soluzione affidabile e conveniente per la tua connessione internet a casa, Iliadbox potrebbe essere la risposta. Con una combinazione di alta tecnologia, prezzo vantaggioso e la promessa di velocità eccellenti, perché non fare il grande passo verso una navigazione senza limiti e alla massima velocità?