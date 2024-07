Nonostante sia stato annunciato oltre un anno fa, lo standard Qi2 per la ricarica wireless non è stato ancora integrato in uno smartphone Android. A rompere gli indugi ci ha pensato HMD, che ha presentato ufficialmente il suo Skyline.

HMD Skyline è il primo smartphone Android a supportare lo standard Qi2

Lo standard Qi2 è un aggiornamento che si traduce principalmente nell’aggiunta di un anello di allineamento magnetico su dispositivi e caricabatterie (in pratica, funziona come il MagSafe di Apple su iPhone). Oltre a migliorare la ricarica, questa connessione magnetica consente anche l’uso di nuovi accessori, come quelli che gli utenti iPhone utilizzano già da qualche anno.

Il Wireless Power Consortium ha annunciato questa tecnologia a gennaio del 2023, eppure le big del calibro di Samsung e Google hanno deciso di temporeggiare (per motivi sconosciuti). Nel caso dell’azienda di Mountain View, le cose potrebbero però cambiare con la gamma Pixel 9, soprattutto dopo la notizia dell’ingresso di un membro del team Google Pixel nel consiglio di amministrazione del WPC.

Passando alle notizie ufficiali, l’HMD Skyline conquista il titolo di primo smartphone Android con lo standard Qi2. Si tratta di un dispositivo di fascia media alimentato dal chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e dotato di una batteria da 4.600mAh e di un display pOLED da 6,55 pollici con frequenza d’aggiornamento addirittura di 144Hz.

Nel video di lancio qui sopra allegato, il supporto del nuovo standard non viene citato. La conferma arriva però dalla pagina con le specifiche tecniche del dispositivo:

Ricarica:33W charging support (QC4.0 and PD3.0 PPS compatible), 15W magnetic wireless charging, 5w reverse wireless charging, Qi2 certified

Lo smartphone è disponibile all’acquisto immediato anche in Italia al prezzo di partenza di 499,99 euro (8GB di RAM, 128GB di archiviazione). Le scorte, come indicato sul sito web dell’azienda, sono però limitate.