PrivadoVPN: con il piano biennale hai l'87% di sconto e 3 mesi GRATIS

Da anni, ormai, le VPN stanno guadagnando sempre più terreno in termini di protezione della privacy. Una delle migliori opzioni disponibili per il 2024 è PrivadoVPN, che offre un’incredibile promozione: 87% di sconto più 3 mesi gratuiti per chi sottoscrive il piano biennale. A soli 1,48 euro al mese, PrivadoVPN è un’ottima (e conveniente) alleata per lo streaming e per navigare online in tutta sicurezza.

Sede in Svizzera, per ancora più privacy

Le oltre 5.000 recensioni a 5 stelle parlano chiaro: PrivadoVPN è tra le migliori opzioni per chi cerca un’esperienza di navigazione sicura e senza limitazioni. Soprattutto è indicata per lo streaming, perché ti garantisce accesso illimitato ai contenuti internazionali (oltrepassando quindi i limiti geografici), mantenendo una connessione rapida e stabile, grazie ai server distribuiti in 66 città di tutto il mondo. Inoltre, PrivadoVPN offre fino a 10 connessioni simultanee.

Un altro punto di forza di PrivadoVPN è la sua politica di Zero Log: nessuna attività online viene registrata o tracciata, assicurando il massimo livello di privacy. E per una protezione ancora più avanzata, questa VPN integra strumenti utilissimi come il blocco degli annunci pubblicitari e la prevenzione delle minacce. A tutto ciò si aggiunge il controllo genitori, che offre un ulteriore livello di sicurezza per le famiglie.

PrivadoVPN ha sede a Zugo, in Svizzera: una garanzia di sicurezza grazie alle rigide leggi sulla tutela dei consumatori svizzere. Potrai, inoltre, provare il servizio offerto da PrivadoVPN senza rischi: l’azienda garantisce infatti un rimborso completo entro 30 giorni se non sei soddisfatto al 100%. Accedi alla promozione disponibile online e ricevi l’87% di sconto con 3 mesi gratuiti se scegli di abbonarti al piano biennale: il costo è di soli 1,48 euro al mese.