PrivadoVPN: il botto di capodanno con il 90% di sconto e 3 mesi gratis

PrivadoVPN ti offre l’opportunità migliore per entrare nel nuovo anno nel segno della sicurezza online nella tutela della tua privacy. Puoi attivare infatti un piano di due anni con uno sconto clamoroso del 90% e addirittura 3 mesi extra gratuiti: questo significa che avrai ben 27 mesi di protezione a soli 1,11 euro al mese. Nulla rispetto ai vantaggi che andrai a ottenere.

Questa è l’offerta migliore che puoi trovare in giro in termini di VPN, perché con questa piattaforma avrai la possibilità di navigare illimitatamente con la massima protezione per un servizio che mette al centro la tua privacy reale e la libertà di essere su internet senza restrizioni.

Supporta fino a 10 connessioni simultanee, ma offre anche la possibilità di proteggere dispositivi illimitati tramite router o app dedicate, rendendola perfetta per famiglie, professionisti e chi utilizza molti device durante la giornata.

La politica zero log assicura che nessuna delle tue attività venga registrata, così che la tua privacy sia davvero garantito. A ciò, aggiungi un sistema avanzato di blocco per annunci pubblicitari, che rende la navigazione più pulita e veloce, eliminando pop‑up, banner invasivi e tracker nascosti.

Incluso nel pacchetto troverai anche un sistema di prevenzione delle minacce che ti protegge da siti dannosi, malware e tentativi di phishing, intervenendo prima che il pericolo raggiunga il tuo dispositivo.