PrivadoVPN: l'offerta sul piano di 2 anni è irrinunciabile

Sconto dell’87 sul piano di 2 anni, rimborso garantito di 30 giorni, crittografia Wireguard avanzata: in estrema sintesi è questa l’offerta lanciata da PrivadoVPN, grazie alla quale è possibile attivare un servizio VPN sicuro, veloce e affidabile al prezzo scontato di 1,48 euro al mese.

Un prezzo che rende la VPN di PrivadoVPN una delle migliori per rapporto qualità-prezzo nel panorama internazionale. E in aggiunta a tutto questo, è importante sottolineare come i propri dati personali siano protetti dalle leggi svizzere sulla privacy, dal momento che PrivadoVPN ha sede nel Paese elvetico.

PrivadoVPN: 87% di sconto sul piano di 2 anni

Torniamo ancora sulla questione privacy, essendo un elemento indispensabile nella scelta di un servizio VPN. Come detto, i clienti PrivadoVPN beneficiano di una tra le più severe leggi sulla privacy dei consumatori, quella appunto in vigore nel Paese elvetico. Chi sottoscrive un piano VPN con PrivadoVPN può quindi dormire sonni tranquilli, a maggior ragione se a ciò si aggiunge la ferrea politica no-log, grazie alla quale nessuna azienda di terze parti potrà mai entrare in possesso dei dati degli utenti.

Sempre sul fronte sicurezza si può menzionare l’utilizzo della crittografia avanzata AES a 256 bit, lo stesso standard utilizzato dal governo statunitense per i file classificati. Inoltre, tra le funzionalità più interessanti si annovera il blocco sia degli annunci pubblicitari che dei cookie di tracciamento, per una navigazione online privata, sicura e più coinvolgente.

Chiudiamo infine col menzionare la suite di protezione dalle minacce informatiche: attivandola, è possibile evitare potenziali tentativi di phishing e malware.

In questi giorni il piano di due anni di PrivadoVPN è in offerta a 1,48 euro al mese, grazie al maxi sconto dell’87%. La promo in corso prevede inoltre 3 mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.