PrivateVPN: ora è la VPN illimitata più conveniente, il prezzo cala a 2,08 €/mese

PrivateVPN è oggi la nuova VPN su cui puntare. Grazie all’offerta in corso, infatti, è possibile accedere alla VPN sfruttando uno sconto dell’85% sulla spesa complessiva. In questo modo, il servizio avrà un costo di 2,08 euro al mese andando ad attivare il piano da 36 mesi con garanzia di rimborso integrale valida per 30 giorni.

Questa soluzione consente l’accesso a una VPN illimitata per un lungo periodo a fronte di un prezzo conveniente e bloccato. PrivateVPN ha tutto quello che serve per un utilizzo senza limiti, a partire dalla crittografia e da una politica no log. La qualità del servizio è confermata dal punteggio di 4,9 su 5 ottenuto dalla VPN su Trustpilot.

Per accedere subito all’offerta basta seguire il link seguente e raggiungere il sito di PrivateVPN.

Poco più di 2 euro al mese per una VPN con l’offerta di PrivateVPN

Sfruttare la promozione di PrivateVPN è l’occasione giusta per poter accedere a una VPN illimitata. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

la crittografia del traffico dati e una politica no log per mettere al sicuro i dati di connessione dell’utente ed evitare qualsiasi forma di tracciamento

del traffico dati e una per mettere al sicuro i dati di connessione dell’utente ed evitare qualsiasi forma di tracciamento l’accesso a un network di centinaia di server sparsi in tutto il mondo per consentire agli utenti della VPN di scegliere il Paese di connessione ed evitare blocchi geografici all’accesso a un sito web oppure a un’app

sparsi in tutto il mondo per consentire agli utenti della VPN di scegliere il Paese di connessione ed evitare blocchi geografici all’accesso a un sito web oppure a un’app l’uso della rete VPN senza limiti di banda o di traffico dati

Con l’offerta in corso, PrivateVPN ora costa 2,08 euro al mese. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto.

La promozione prevede la fatturazione anticipata e, quindi, il pagamento del costo di 36 mesi di abbonamento (75 euro + IVA) in un’unica soluzione ma con la possibilità di pagare tramite PayPal e, quindi, selezionare il pagamento in 3 rate senza interessi. È sempre disponibile anche una garanzia di rimborso integrale attivabile entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’offerta.