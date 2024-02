Volendo utilizzare il titolo di un brano che sta riscuotendo successo in queste giornate sanremesi, l’iniziativa di eBay dedicata a San Valentino è un vero capolavoro. Tra i tanti prodotti in offerta ci sono anche degli elettrodomestici che di solito costano molto di più e che rendono la vita un po’ più sana e – cosa che non guasta mai – gustosa!

Un esempio? Il purificatore d’aria FA31-201GY di Electrolux costa solo 59,99€ anziché 209,99€, con spedizione gratuita. Se non è un affare questo! Ma non c’è anche da tanto altro, come smartphone, auricolari e macchine per il caffè.

Su eBay c’è la caccia all’affare: sconti su elettrodomestici e non solo!

Samsung Galaxy A52S (Ricondizionato)

Inserisci il codice SANVALENTINO al momento del pagamento

Xiaomi POCO X5 5G

Usa il codice SANVALENTINO per ottenere lo sconto.

Apple AirPods 3

Inserisci il codice SANVALENTINO al momento del pagamento.

Hogwarts Errore della pozione polisucco – LEGO

Usa il codice SANVALENTINO per ottenere lo sconto.

Electrolux Purificatore d’Aria FA31-201GY

Ardes 1K32 Friggitrice Ad Aria 2 Litri

Usa il codice SANVALENTINO per ottenere lo sconto.

KRUPS PICCOLO XS NESCAFE DOLCE GUSTO

Inserisci il codice SANVALENTINO al momento del pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.