Proiettore 4K Full HD l'home CINEMA super ECONOMICO: il prezzo è davvero IMPERDIBILE

Sei un fanatico di film e ti piace davvero tanto trascorrere le serate d’inverno a guardarli? Lo sai che da oggi potresti davvero creare un piccolo cinema a casa tua davvero economico, con questo proiettore portatile 4K, oggi te lo porti a casa a soli 186,88€, invece di 299,98€. Corri immediatamente su Amazon, prima che questa offerta possa terminare.

Film di ogni genere a manetta con questo proiettore 4K Wi-Fi. Oggi, te lo prendi con lo sconto del 38%. Non ti resta che correre su Amazon, ed aggiungerlo al carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Proiettore 4K, 700 ANSI 21000Lumens, Full HD 1080P

Il proiettore portatile che hai sempre sognato per le tue serate invernali a casa con amici. Ed oggi, lo trovi con un mega sconto, che ha mandato davvero in tilt tutti gli utenti su Amazon. Perfetto per una serata natalizia.

Video proiettore visualizza un’immagine FHD nativa a 1080p, utilizzando un pannello LCD di fascia alta e una tecnologia a cono di luce ottimizzata per offrire un’immagine nitida e chiara fino a 21.000 lumen. Grazie alla decodifica 4K e HDR10, questo proiettore home cinema offre ombre più dettagliate. L’uniformità di luminosità dell’80% consente al proiettore di ottenere una visibilità chiara anche in presenza di luce ambientale.

A differenza dei proiettori con correzione verticale, questo proiettore Full HD 1080P nativo è dotato di una telecamera AI integrata e di un potente chip che gli consente di eseguire l’autofocus e l’autocorrezione 6D-trapezio di ±50° in 3 secondi. La funzione di zoom consente di ridurre le dimensioni dell’immagine dal 100% al 50% senza spostare il proiettore film.

Vacanze di Natale a casa? Prendi questo proiettore. Lo porti a casa con lo sconto del 38%. Ne restano pochissimi pezzi, corri adesso su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.