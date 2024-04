PROMO XPAY PRO a canone ZERO e commissioni ribassate

Sei pronto a far volare il tuo business? Nexi ti offre l’occasione imperdibile per aumentare le tue vendite e semplificare la gestione dei pagamenti online con la promo XPAY PRO: canone ZERO, commissioni ribassate e un pacchetto di vantaggi esclusivi.

XPAY PRO ti permette di incrementare le vendite fino al 29%: grazie a pagamenti facili e veloci, che invogliano i tuoi clienti ad acquistare senza remore. Accedere a un accredito in un giorno: per avere le tue disponibilità sempre sotto controllo e far fruttare al meglio i tuoi guadagni. Incassare online e a distanza: in tutta sicurezza e senza limiti geografici. La tua attività è sempre con te, ovunque tu sia. Godere di un’assistenza dedicata in lingua italiana: per supportarti in ogni momento e rispondere a ogni tua domanda.

Cosa ottieni con la promo XPAY PRO

XPAY PRO può diventare la tua chiave per il successo nel mondo dell’e-commerce grazie a canone mensile ZERO per sempre, commissioni ribassate, nessun costo di attivazione, zero spese di chiusura contratto.

Attiva subito la tua promozione e inizia a beneficiare di:

Un processo di checkout fluido e intuitivo : che migliora l’esperienza di acquisto dei tuoi clienti e aumenta la fidelizzazione.

: che migliora l’esperienza di acquisto dei tuoi clienti e aumenta la fidelizzazione. Massima sicurezza per le transazioni : con tecnologie all’avanguardia per proteggere i tuoi dati e quelli dei tuoi clienti.

: con tecnologie all’avanguardia per proteggere i tuoi dati e quelli dei tuoi clienti. Un sistema di reporting completo : per monitorare le tue performance di vendita e ottimizzare le tue strategie.

: per monitorare le tue performance di vendita e ottimizzare le tue strategie. Integrazione con i principali marketplace e carrelli di acquisto: per vendere i tuoi prodotti in modo semplice e veloce su qualsiasi piattaforma.

Sfrutta l’occasione imperdibile per far volare il tuo e-commerce! Attiva subito la promo XPAY PRO e ottieni canone ZERO, commissioni ribassate e un pacchetto di vantaggi esclusivi. Con XPay Pro puoi accettare pagamenti con più di 30 metodi diversi. Da tutti i dispositivi (pc, smartphone, tablet e smartTV) e tramite link via email, SMS e chat