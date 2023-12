Proteggere il PC diventa più facile con il nuovo sistema di IObit

Difendersi dalle minacce del web non è facile: per massimizzare la sicurezza e accedere a Internet senza rischi con il proprio computer è necessario affidarsi a un sistema di protezione aggiornato, efficace e rapido ad intervenire una volta individuato il software malevolo.

Tra le opzioni a disposizione degli utenti che hanno bisogno di proteggere il proprio computer c’è IObit Malware Fighter 5 PRO. Si tratta di uno dei sistemi di protezione più efficaci in assoluto, integrando il motore antivirus Bitdifender e il sistema di Protezione Intelligente che permette di identificare e bloccare in modo rapido i malware, limitando i danni al proprio sistema.

La soluzione sviluppata da IObit, inoltre, integra un sistema di difesa rafforzata contro i ransomware, una delle più grandi minacce informatiche di oggi, con un meccanismo che prevede la creazione di una cassetta di sicurezza per custodire i file più importanti.

IObit Malware Fighter 5 PRO è disponibile al prezzo di appena 24,39 euro (IVA compresa) con un abbonamento annuale che consente la protezione di 3 computer. Per tutti i nuovi utenti c’è anche un periodo di 60 giorni in cui poter esercitare una garanzia di rimborso integrale. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il sito ufficiale di iObit, disponibile cliccando sul box qui di sotto.

IObit Malware Fighter 5 PRO: la soluzione giusta per proteggere il proprio PC

Grazie ad IObit Malware Fighter 5 PRO è possibile sfruttare un sistema di protezione multi-livello per il proprio computer. Il servizio proposto da IObit, infatti, punta a garantire un’elevata efficienza nell’individuazione delle minacce oltre a un blocco immediato del software malevolo.

Si tratta di una combinazione essenziale per poter proteggere il proprio computer: un buon sistema antimalware, infatti, deve essere in grado di riconoscere e bloccare con estrema rapidità il software potenzialmente danno per il sistema. Per questo motivo, IObit Malware Fighter 5 PRO rappresenta una risposta efficace contro le minacce informatiche.

Bisogna poi sottolineare il costo ridotto: il servizio costa 24,39 euro per un anno, con protezione estesa a 3 computer e, quindi, con un costo effettivo per macchina pari a circa 8 euro. I dettagli completi sono disponibili qui di sotto.

