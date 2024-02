Proteggi 10 dispositivi con Norton 360 Premium e risparmia il 60%

Norton è l’azienda più famosa in ambito della sicurezza informatica. Attualmente, i vari pacchetti antivirus sono tutti scontati, tra cui il più completo di tutti: Norton 360 Premium. Questo bundle consente di proteggere fino a un massimo di 10 dispositivi, tra PC, Mac, smartphone e tablet.

Tornando alla promozione attuale, lo sconto è del 60%, che ti consente di pagare per il primo anno soltanto 44,99€, anziché 114.99€.

Norton 360 Premium: funzionalità all’avanguardia per la tua sicurezza online

Norton 360 Premium non si può certamente definire una protezione di base, poiché offre diverse funzionalità all’avanguardia che garantiscono la sicurezza dei tuoi dispositivi.

La protezione è in tempo reale, quindi a tutte le minacce online esistenti e future verrà impedito di danneggiare i tuoi dispositivi e di carpire le tue informazioni private e finanziarie quando navighi online. L’aggiornamento continuo, inoltre, garantisce una difesa efficace contro i nuovi malware.

Nel pacchetto sono presenti la VPN Integrata e il Password Manager. La prima ti consente di navigare in sicurezza e senza identità, sfruttando la crittografia avanzata per la protezione dei tuoi dati sensibili. Con il secondo, invece, puoi gestire in sicurezza tutte le tue credenziali di accesso.

Hai anche a disposizione 75 GB di spazio cloud, all’interno del quale potrai effettuare il backup dei tuoi dati, onde evitare di esporli a perdite accidentali o attacchi ransomware.

Inoltre, è disponibile anche la protezione minori, che ti consente di gestire in modo sicuro le attività online dei tuoi figli.

Chiudono il pacchetto la funzione SafeCam altre aggiuntive. Con la SafeCam, ogni tentativo di accesso non autorizzato alla tua webcam viene bloccato, preservando la tua privacy.

Detto questo, ti consigliamo di non lasciarti sfuggire questa grande opportunità, se non altro perché lo sconto del 60% non durerà ancora a lungo. Quindi, senza indugi, clicca sul bottone qui sotto e abbonati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.