Proteggi gli account aziendali con accesso condiviso grazie a NordPass

Spesso e volentieri i dipendenti delle aziende devono effettuare l’accesso a strumenti come CRM e piattaforme di marketing utilizzando le stesse credenziali di altri loro colleghi. Come è facile intuire, si tratta di una situazione non ideale dal punto di vista di sicurezza degli account aziendali. In che modo quindi è possibile risolvere il problema?

La soluzione ideale è integrare all’interno dell’azienda un password manager affidabile e di livello avanzato. Tra i migliori oggi disponibili sul mercato vi è NordPass, che consente di proteggere al meglio gli account aziendali con accesso condiviso.

Grazie alla nuova promozione in corso, i piani Business della durata di due anni partono da 1,79 euro al mese per utente. Inoltre, su tutti i piani è possibile beneficiare di una prova gratuita.

Proteggere gli account aziendali con accesso condiviso grazie a NordPass

Come detto quindi, il password manager NordPass aiuta a proteggere gli account aziendali a cui possono accedere più dipendenti all’interno di una società utilizzando le stesse credenziali.

Ecco nello specifico quali sono i principali vantaggi di NordPass:

Permessi diversi : con NordPass i titolari di un’azienda hanno la facoltà di assegnare permessi diversi a ciascun membro del team, scegliendo ad esempio chi può utilizzare, cambiare o visualizzare le credenziali di accesso.

: con NordPass i titolari di un’azienda hanno la facoltà di assegnare permessi diversi a ciascun membro del team, scegliendo ad esempio chi può utilizzare, cambiare o visualizzare le credenziali di accesso. Condivisione sicura : l’utilizzo di un password manager avanzato permette la memorizzazione e la condivisione delle password in modo sicuro, così da archiviare definitivamente la pratica antiquata dei fogli Excel o delle credenziali scritte sui fogli di carta.

: l’utilizzo di un password manager avanzato permette la memorizzazione e la condivisione delle password in modo sicuro, così da archiviare definitivamente la pratica antiquata dei fogli Excel o delle credenziali scritte sui fogli di carta. Revoca istantanea dell’accesso : nel caso un dipendente lasci l’azienda, o semplicemente cambi ruolo, il titolare può revocarne l’accesso in modo immediato.

: nel caso un dipendente lasci l’azienda, o semplicemente cambi ruolo, il titolare può revocarne l’accesso in modo immediato. Accesso con un clic : l’integrazione di un password manager come quello di NordPass offre inoltre la possibilità di accedere agli account aziendali con un solo clic, senza la necessità di dover ricordare o digitare manualmente le password ogni volta.

: l’integrazione di un password manager come quello di NordPass offre inoltre la possibilità di accedere agli account aziendali con un solo clic, senza la necessità di dover ricordare o digitare manualmente le password ogni volta. Monitoraggio degli accessi: grazie alla ricezione di avvisi immediati su eventuali attività sospette, si può sempre contare su un monitoraggio chiaro sia degli accessi che delle (eventuali) modifiche apportate alle credenziali.

A conti fatti, dunque, NordPass è uno strumento ideale per le aziende e le startup che vogliono gestire le loro password in modo più sicuro ed efficiente.