Proteggi i tuoi file con NordLocker, la piattaforma cloud sicura in offerta al 53%

NordLocker è una piattaforma cloud molto conosciuta per i suoi elevati standard di sicurezza. Quindi, se stai cercando un cloud storage sicuro per i tuoi dati personali o quelli aziendali, adesso sai a chi affidarti.

Gli standard di sicurezza adottati dalla piattaforma sono elevati grazie alla crittografia end-to-end e all’architettura zero-knowledge. Vuol dire che nessuno, nemmeno il servizio, potrà accedere ai tuoi dati più importanti.

La protezione dei file avviene subito, durante il trasferimento e l’archiviazione in un file vault privato sul web o tramite l’app dedicata. Potrai anche condividere in sicurezza i file via e-mail, usando una cassaforte digitale integrata.

Per quanto riguarda il backup e l’accesso ai dati, la procedura è molto semplice, quindi non avrai nessun problema di sorta.

Offerta esclusiva NordLocker: risparmia il 53% sui piani di abbonamento

NordLocker vuole incentivare gli utenti a usare il suo cloud storage con uno sconto del 53% sui piani in abbonamento.

C’è anche il piano gratuito, che include 3 GB di spazio di archiviazione, crittografia end-to-end illimitata e supporto tramite e-mail.

Se vuoi, però, maggiore spazio, puoi optare per il piano da 500 GB a 2,99 euro al mese o quello da 2 TB a 6,99 euro al mese.

Per quanto riguarda il pagamento, i metodi accettati sono diversi, e vanno dalle carte di credito alle criptovalute. Inoltre, se ci ripensi, potrai richiedere il rimborso totale entro 30 giorni. Alla fine, siamo sicuri che non lo farai.

In definitiva, se stai cercando una piattaforma di archiviazione cloud sicura ed economica, la soluzione ideale e migliore è quella che ti abbiamo proposto. Lo sconto è a tempo limitato, quindi ti consigliamo di abbonarti subito tramite il bottone qui sotto sé non vuoi lasciarti sfuggire questa opportunità.

