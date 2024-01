Proteggi i tuoi giochi con Norton 360: massima sicurezza e prestazioni eccezionali

Sei un appassionato di gaming online ma temi per la sicurezza del PC durante le sessioni di gioco? Niente paura, abbiamo la soluzione su misura per te: Norton 360 for Gamers.

Attualmente, questo pacchetto di sicurezza viene offerto con uno sconto eccezionale del 65%, che fa scendere il prezzo da 99,99 euro a 34,99 euro. Devi subito cogliere questa grande occasione, perché questo sconto è a tempo limitato.

Norton 360 for Gamers: massima sicurezza e prestazioni eccezionali per i gamers su PC

Norton è consapevole che il mondo del gaming su PC richiede particolare attenzione. Ecco perché ha studiato una soluzione di protezione su misura come Norton 360 for Gamers.

La progettazione dietro al software nasce dagli stessi giocatori, che hanno agito pensando alle esigenze primarie di chi gioca spesso online. Parliamo esattamente di esperienza sicura e sessioni di gioco prive di interruzioni.

Il Dark Web Monitoring è una delle funzionalità principali, la quale monitora costantemente il Dark Web per evitare che le informazioni personali dell’utente cadano in questo mondo oscuro di Internet, tipo gli account dei giocatori.

Per quanto riguarda la protezione dalle minacce malware, questo pacchetto mette il tuo PC completamente al sicuro. Oltre dai malware, il software antivirus ti protegge anche dagli attacchi di phishing.

Non dovrai temere neanche per la tua webcam, perché è compresa la funzione SafeCam per PC, la quale blocca ogni tentativo di intrusione.

Se il servizio non soddisfa i tuoi standard di sicurezza, oppure hai necessità di parlare con un operatore esperto, potrai avvalerti nel primo caso della garanzia soddisfatti o rimborsati di 60 giorni, mentre per il secondo dell’assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Ti consigliamo vivamente di aderire a questa offerta subito perché potrebbe essere cambiata all’improvviso. Ti basta cliccare sul bottone qui sotto e procedere all’acquisto: non te ne pentirai.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.