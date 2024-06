Proteggi il tuo computer con Norton Antivirus: in prima linea contro le minacce informatiche

In una società come la nostra, connessa 24 ore su 24, il tema riguardante la protezione della privacy online e dei propri dispositivi riveste un ruolo centrale. Dotarsi di un semplice antivirus non è più sufficiente per mantenere al sicuro dati personali, smartphone, tablet e computer, è necessario uno sforzo in più.

La soluzione migliore è affidarsi a una piattaforma all-in-one per la cybersecurity, in grado di offrire una protezione completa, a tutto tondo. Come i nuovi piani Norton 360, sviluppati da Norton Antivirus per garantire una risposta professionale contro le nuove minacce digitali.

I piani Norton 360 di Norton Antivirus

Al momento sono tre i piani di Norton 360: Standard, Deluxe e Advanced. Ciascuno di essi propone funzionalità avanzate per la difesa della propria privacy e dei dispositivi che si usano per la navigazione online. Segue una breve descrizione di ognuno.

Norton 360 Standard

È il piano più economico tra quelli che compongono l’offerta Norton 360. Include il sistema antivirus Norton, per una protezione contro hacker, ransomware, malware e virus, una VPN premium, un password manager e uno spazio cloud di 10 GB per garantire il servizio di backup dei dati conservati nel proprio computer. L’acquisto offre una licenza per l’utilizzo su un dispositivo a scelta tra PC, Mac, smartphone o tablet.

Norton 360 Deluxe

Se si ha una famiglia con minori e/o si ha la necessità di monitorare eventuali fughe di dati in rete, il piano Deluxe offre in più rispetto al pacchetto Standard il servizio di monitoraggio del Dark Web e Protezione minori. La funzionalità Dark Web Monitoring effettua una scansione approfondita della parte più oscura del web, inviando una notifica istantanea qualora i dati personali dell’utente vengano individuati. Per quanto riguarda invece Norton Family, noto anche come Protezione minori, si tratta di un servizio che assicura una maggiore protezione dei più piccoli durante le loro attività online. Consente infatti ai genitori di controllare i video visualizzati, i contenuti letti e i termini di ricerca effettuati, aggiungendo la possibilità di stabilire dei precisi limiti di utilizzo della rete. A tutto questo si aggiungono 50 GB di spazio cloud per il backup e una licenza valida per 5 dispositivi.

Norton 360 Advanced

L’ultimo arrivato in ordine di tempo è il piano Advanced. Oltre a tutte le funzionalità incluse nei piani Standard e Deluxe, aggiunge un’assistenza completa in caso di furto del portafoglio e per il ripristino dell’identità in precedenza compromessa, più il monitoraggio degli account sui social, al fine di individuare eventuali contenuti inappropriati e attività rischiose. Aumentano anche i dispositivi inclusi in una singola licenza, che da 5 passano a 10, e lo spazio cloud reso disponibile per il backup del PC, che sale da 50 GB del piano Deluxe a 100 GB.

Prezzi dei piani Norton 360

In questi giorni i piani Norton 360 sono in offerta con prezzi a partire da 2,50 euro al mese e sconti fino al 66%:

Standard: 2,50 euro al mese (60% di sconto)

Deluxe: 2,92 euro al mese (66% di sconto)

Advanced: 3,75 euro al mese (66% di sconto)

I prezzi qui sopra fanno riferimento al primo anno. Al momento del rinnovo i prezzi saranno i seguenti (salvo disdetta, senza costi): 74,99 euro l’anno per il piano Standard, 104,99 euro l’anno per il piano Deluxe, 134,99 euro l’anno per il piano Advanced. Su tutti i piani è infine possibile contare sulla garanzia di rimborso di 60 giorni.