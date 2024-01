Proteggi il tuo PC con Norton 360 e risparmia fino al 71%

In un’epoca in cui la sicurezza online è prioritaria, la scelta di un software affidabile diventa fondamentale, soprattutto in movimento. L’antivirus Norton 360 offre un’ampia gamma di soluzioni premium attualmente scontate fino al 71%, garantendo protezione completa su tutti i dispositivi.

Norton 360: garanzia di protezione con offerte esclusive

Le versioni premium di Norton 360, tra cui Standard, Plus, Deluxe e Premium, sono tutte in promozione. Le differenze principali tra di loro riguardano il numero di dispositivi supportati e le funzionalità extra come la protezione per i minori e lo spazio di archiviazione in cloud.

Scegli il piano che soddisfa meglio le tue esigenze, risparmiando notevolmente e navigando con sicurezza.

Norton 360 si distingue come la scelta ideale per la protezione dei dispositivi, garantendo massima privacy online e un’interfaccia intuitiva adatta a utenti di tutti i livelli. Con i piani premium, potrai anche usufruire di una VPN per navigare online in anonimato, un gestore di password e 50 GB di spazio di backup nel cloud, tutto senza dover sottoscrivere abbonamenti separati.

Particolarmente vantaggiosa è la versione Premium, attualmente proposta a soli 39,99€ (sconto 65%) invece di 114,99€, ideale per proteggere fino a 10 dispositivi tra PC, Mac, smartphone e tablet.

Una soluzione perfetta per chi è sempre in movimento e utilizza reti Wi-Fi pubbliche, spesso esposte a potenziali violazioni della privacy.

Poi c’è il piano 360 Deluxe, leggermente inferiore alla versione Premium, ma più conveniente, poiché costa per un anno 29,99 euro (71% di sconto) anziché 104,99 euro.

Visita la pagina dedicata a Norton 360 per scoprire tutte le versioni disponibili e approfittare delle offerte. Non perdere tempo, poiché queste promozioni termineranno il 9 gennaio. Proteggi il tuo PC con Norton 360 e naviga online in tutta sicurezza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.